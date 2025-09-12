No estaba muerto, estaba de parranda

Y al final, reapareció. Después de estar "en modo avión" y sin dar la cara durante el mes de agosto, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha vuelto al ruedo como si nada hubiera pasado. Se han quemado 180.000 hectáreas, los bomberos forestales han repetido sin descanso que estaban desbordados, han sido miles las personas que se han visto rodeadas y asediadas por el fuego en sus casas… pero Quiñones dice que las críticas que recibe son electoralitas. "Entre todos no hemos podido obtener un mejor resultado", dice, y se queda tan a gusto.

A mí me fascina la tranquilidad que les da a algunos el tener "un buen sillón". En vez de asumir sus responsabilidades, se quedan en la retaguardia viendo pasar la tormenta. Ya dejará de llover y volverán a pasearse tranquilamente como si nada. Dicen que después de la tempestad llega la calma, y parece que hay quien sigue este mantra al pie de la letra.

Me sorprende también esa defensa a ultranza que hace el presidente Mañueco de un consejero que ha quedado claro que ni estaba ni se le esperaba. Porque, hablando de electoralismo, ¿es buena estrategia electoral mantener al consejero en su cargo? ¿Cuál es el motivo por el que Mañueco no ha cesado a su consejero? Está claro que, si no lo ha hecho ya, no lo va a hacer. Pero tampoco es de extrañar la decisión del presidente si mantuvo al consejero en su puesto después de su gran frase (aquella que decía que es "absurdo y un despilfarro" mantener el operativo de extinción de incendios todo el año).

A mí, mientras tanto, me sigue viniendo a la cabeza esa canción de Raphael que ya utilicé en esta misma columna hace unos días: "¿Qué misterios habrá…?".

Suscríbete para seguir leyendo