Si te lo crees mal y si no te lo crees otro tanto de lo mismo

Una concentración a las puertas de las Cortes de Castilla y León exige el cese del consejero Suárez Quiñones. / Eduardo Margareto / Ical

Aunque seamos conscientes de que lo que se publica en los medios de comunicación hay que cuestionarlo, no nos queda otra que abrazarlo como cosa cierta, ya que, en líneas generales, no tenemos otra manera de informarnos.

Así el otro día se publicó en un medio escrito que la valoración de los desperfectos causados por los devastadores incendios de este verano venía a ser un 4,5 % del PIB. De ser cierto este dato, querría decir que sería, más o menos, lo que nos está exigiendo Donald Trump (Un 5%) como contribución a la OTAN, para que nos siga acogiendo bajo su manto protector. No quiero decir con esto que haya que rendir vasallaje al energúmeno de la Casa Blanca, sino, simplemente apuntar que los fondos estatales son los que son y no se dan de sí como un cinturón elástico.

Se da el caso de que nuestro Gobierno lo ha dicho, por activa y por pasiva, lo de que no podemos permitirnos tal lujo, porque la caja no da para ello. De manera que, si no hay peculio para una cosa, tampoco la va a haber para la otra, por mucho que lleguen a estirarse los presupuestos. O sea que, si en algún momento llegáramos a escuchar a alguien del Gobierno central o de alguna comunidad autónoma prometiendo que se va a reponer lo devastado, dejando los montes y valles como un pincel, estamos avisados de que nos estarían intentando meter un gol por toda la escuadra.

Otra información publicada recientemente venía a decir, en boca de la presidenta del Colegio de "Ingenieros de Montes" (se publicaba su nombre, no así el colegio que representaba) que costaba más apagar los fuegos de los desastres veraniegos que establecer medidas de prevención para evitarlos. Si esto fuera cierto querría decir que no solo se ha hecho una política ecológica desastrosa, valga la redundancia, sino también desde el punto de vista económico.

En esta última información, lógicamente la ingeniera de Montes barrería algo en favor de su profesión, aunque no parece probable que alguien que dispone de información técnica de primer orden tuviera necesidad de utilizarla de manera torticera.

Así que si diéramos por hecho la veracidad de ambas informaciones las consecuencias de la desastrosa gestión de los incendios de este verano deberían ser suficiente motivo para que hubiera aumentado considerablemente la cola del paro, debido al ingente número de cargos públicos que merecerían haber sido cesados debido a su incompetencia e inoperancia.

En lo que se refiere a la comunidad de Castilla y León, que es la que contaba con mayor y más detallada información en la cosa de los incendios, debido al desastre sufrido hace dos años en la Sierra de la Culebra, es evidente que debería haberse pertrechado de otra manera en aras a haberlo evitado, o al menos paliado en la medida de lo posible.

Pero sorprendentemente, nadie ha sido cesado, nadie ha dimitido. El responsable de medioambiente de la Junta de Castilla y León le dio por ejercer de "hombre invisible". Pasmosamente desapareció de cualquier foco informativo durante el primer mes de la catástrofe. Y para más inri ha contado con el beneplácito de su inmediato superior el presidente de la Junta, con ese "Sí, le apoyo".

El presidente de la Junta, tras su monólogo en televisión, con un rostro impasible a lo Gary Cooper, tras afirmar que todo se había hecho correctamente y que se habían aplicado todos los medios habidos y por haber, desapareció mágicamente, como "Garu, Garu, el atraviesamuros", cruzando el tabique de la sala de prensa que le separaba de otra estancia donde le esperaban sus palmeros, que no se atrevieron a decirle que la fábula de Esopo "El lobo y el cordero" tenía mucho que ver con el suceso.

En la jerga de los antónimos podría decirse que el de "alto" sería "bajo", el de "gordo", "delgado", el de "bueno", "malo"; pero si tuviéramos que encontrar otros antónimos no contenidos en la RAE, para "la política" encontraríamos "la verdad" y para "el político" el de "hombre de estado".

Pues eso que si llegaras a creerte toda la información que te llega, te iría mal, pero si no te la creyeras no irías mucho mejor. Y es que es más fácil localizar un ornitorrinco paseando por la calle de Santa Clara que encontrar a un político digno de ser creído.

Suscríbete para seguir leyendo