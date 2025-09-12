Una cosa es predicar…

… Y otra bien distinta es dar trigo. Una cosa es lo que la progresía política dice e incluso recomienda y otra bien distinta lo que hace. La cosa tiene miga. Siempre arremetiendo, en el caso de la Educación y la Sanidad, contra las privadas, cuando esa progresía es en su mayor parte hija de las privadas, como pasa con tantos miembros pasados y presentes del Gobierno Sánchez.

El último, por el momento, en descubrir las bondades de la educación privada ha sido Pablo Iglesias, ex fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. El y su otrora compañera la también ex ministra Montero, se han sumado a la larga lista de políticos de la izquierda defensores de la escuela pública que acaban llevando a sus vástagos a la privada.

Irene y Pablo no se han andado con bobadas, en el inicio del curso se les ha visto llevando a sus hijos a un centro privado de Las Rozas, en la exclusiva urbanización de Los Peñascales, un centro no apto para todas las economías. Con decir que la cuota mensual por alumno en el centro elegido es de más de 500 euros. Sólo de ricos para arriba y políticos venidos a más en lo económico. Eso de predicar con el ejemplo no va con los dos podemitas, lo cual les deja muy mal parados.

Hay que tener memoria y recordar algunas de las opiniones vertidas por el gran referente de la izquierda española, sobre la educación privada: "La educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir". Ambos forman parte de esa minoría que se lo puede permitir. Y como por la boca muere el pez, de Iglesias es también la frase en la que describió a la Educación privada como: "un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto". Lo que han hecho ellos.

Y eso que Iglesias siempre ha defendido "la creación de una red única de centros públicos para garantizar igualdad de acceso y calidad". Llegada la hora de la verdad, con sus hijos, ha hecho todo lo contrario de lo que predicaba. Como para creerlos y tomarse en serio sus prédicas.

