Fuegos en la noche

El verano llega inexorablemente a su fin. Los más afortunados habrán disfrutado ya de las ansiadas vacaciones y es hora de volver a la rutina. Pero el doloroso impacto de los incendios que han afectado a buena parte de España perdurará en la mente de mucha gente. De hecho, el verano de 2022, cuando la Sierra de la Culebra despareció bajo el fuego, todavía está muy presente en la memoria de muchos zamoranos.

Hogaño, hasta la fecha en que ahora escribo han ardido ya casi 400.000 hectáreas en el conjunto de España, de las cuales 69.266 han sido en Zamora (38.533 ha. en La Carballeda; 24.144 ha. en Sanabria; y 6.589 ha. en Aliste). Seguramente –eso lo dirán los expertos– el origen de estos incendios ha tenido múltiples causas. Sí quiero hacer notar, sin embargo –porque toda insistencia es poca–, que el foco principal del incendio de Aliste ha sido un vertedero irregular; una práctica –la de verter escombros donde a uno le place– que muchos venimos denunciando desde hace tiempo (huelga decir que sin éxito). En el mejor de los casos nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. Mucho me temo que, para variar, este no será el caso en Aliste, donde la idiosincrasia castiza del "a mí nadie me dice lo que tengo que hacer" se acabará imponiendo ante todo.

Más allá del caso alistano, los aspectos técnicos que originaron las llamas (el rayo, el pirómano, la chispa, el efecto lupa, etc.) no explicarán por qué estos incendios se han convertido ya en algo recurrente de nuestros veranos. Una de las causas principales de dicho fenómeno es la despoblación y el consecuente abandono de amplias zonas del medio rural. Sin proyectos viables que, además de generar riqueza, sean capaces de gestionar el territorio de manera eficiente, tarde o temprano nos acabaremos quemando vivos. La pregunta se impone por enésima vez: ¿Por qué no viene gente a vivir a nuestras zonas rurales? En lo que sigue trataré de exponer, a modo de diagnóstico, una respuesta breve al interrogante. Dado que la despoblación no es un problema económico, sino sobre todo un problema social, para ello me apoyaré – levemente por una cuestión de espacio– en la filosofía social.

No deja de ser sintomático que una sociedad como la nuestra, obsesionada como está con las terapias que han de curar todos nuestros males, pocas veces recurra a la sociología o la filosofía (ópticas de largo alcance) para paliar problemas que, como el de la despoblación, son problemas sociales. Tal vez tenga algo que ver aquello de que la verdad es como el sol, que duele cuando uno lo mira directamente, sin filtros. La Administración no podrá poner fin a los incendios mientras sea incapaz de incidir seriamente en el fenómeno de la despoblación. Esto es algo que mucha gente comparte. Ahora bien, no se presta la suficiente atención a lo que está a punto de suceder, con la llegada inminente del otoño, cuando muchos de nuestros pueblos se adentren de nuevo en la quietud del inframundo –el mundo de los muertos– hasta el próximo verano. La despoblación no podrá revertirse de ningún modo –esta es mi tesis– sin comprender qué ocurre en esta larga noche del inframundo. (La metáfora la tomo de Kingsley, En los oscuros lugares del saber).

Más allá del caso alistano, los aspectos técnicos que originaron las llamas (el rayo, el pirómano, la chispa, el efecto lupa, etc.) no explicarán por qué estos incendios se han convertido ya en algo recurrente de nuestros veranos

Sin un buen diagnóstico no hay curación posible. También aquí han encontrado los populismos su momento de gloria. Pero, como es sabido, la característica principal del populismo es la de ofrecer respuestas simples a problemas complejos. Quienes sostienen que la Zamora despoblada básicamente se debe a la falta de empleo y de infraestructuras incurren en cierta forma de populismo. Son los mismos que acaban imponiendo la lógica infructuosa del estar siempre mendigando para conseguir inversiones: el ciudadano pide a su alcalde; éste pide a la Junta o la Diputación; éstas, a su vez, pide al Gobierno de turno; quien, en última instancia, acaba pidiendo a Europa. Después de todo el periplo, resulta que Europa no suele soltar ni un euro cuando el primero de la cadena –es decir, el ciudadano– es incapaz de hacer bien los deberes. (Y aquí nos damos de bruces con la idiosincrasia de la que hablábamos antes). Inmersas en este círculo vicioso, nuestras zonas rurales, cuanto más lloran más se deprimen.

Zamora es una provincia abundante en recursos y rica en posibilidades. Sus zonas rurales bien podrían salir de la deprimente situación en la que se encuentran, antes de que sea demasiado tarde y acaben siendo pasto de las llamas. Además, hay que poner en valor que Zamora todavía está libre de una de las grandes lacras del S. XXI: el turismo de masas. Para salir del atolladero en el que se encuentra, tan vulnerable al drama de los incendios, por un lado, hace falta atraer talento y conocimiento a las zonas rurales. Esto incluye, naturalmente, fomentar y evitar que se vaya el que ya tiene. Por otro lado, se requiere un tejido social vivo, dinámico y bien cohesionado. Pero todo esto, que a menudo se dice tan a la ligera, resulta que no es tan fácil. Es aquí donde la cosa se complica y –ahora sí– cuando se hace imperiosa la necesidad de acceder al inframundo de nuestros pueblos.

En el inframundo de muchas zonas rurales proliferan con demasiada frecuencia formas patológicas de la eticidad que hacen del todo imposible articular un proyecto ilusionante para el medio rural. Esta es –digámoslo ya sin ambages– la causa última de la despoblación: la desilusión persistente derivada, no de una falta de recursos, sino de una patología social. Obviamente, el diagnóstico no es exclusivo del medio rural. Pero es en él donde tiene consecuencias realmente devastadoras. Si es cierto que la ilusión hace milagro (¡que lo es!), no es menos cierto que la desilusión está haciendo estragos. Ésta última, bajo la forma de una apatía creciente, es la que impide sacar a flote proyectos con un verdadero impacto social en nuestras zonas rurales.

Al fin y al cabo –y reconozco que la imagen no es muy poética– el ser humano es como un mejillón, duro por fuera y blando por dentro. Al margen de los cauces de una interacción basada en los vínculos de un reconocimiento recíproco, las almas rurales se acaban devorando a sí mismas, y así, como por una prolongada autofagia, terminan convirtiéndose en caparazones oscuros. De ese modo arraigan, por ejemplo, actitudes tan desgraciadas como la endogamia, códigos de honor de quienes viven todavía en la Edad Media y que ahuyentan cualquier esperanza de cambio. ¿Quién querrá vivir en un sitio así? ¿Qué tipo de realización personal y profesional se vislumbra?

Más poética resultará –espero– la imagen de la semilla, que sólo germina y da sus mejores frutos cuando reposa en suelo fértil. Eso mismo es lo que ocurre en nosotros. Como animales políticos que somos –algo que sabemos desde Aristóteles– nuestro suelo fértil hay que buscarlo en la interacción social. Es ahí donde aprendemos –donde deberíamos aprender por la experiencia– que la ilusión, como el talento, no es tanto algo que poseemos como algo que nos damos unos a otros en el trato humano.

Lo que ocurre en algunas zonas rurales de la geografía zamorana se asemeja más bien a la parábola de los puercoespines de Schopenhauer. "Un rebaño de puercoespines – escribe Schopenhauer– se apretujaba estrechamente, en un frío día de invierno, para protegerse de la congelación con el calor mutuo. Pronto empezaron, sin embargo, a sentir las púas de los demás; lo cual hizo que se alejasen de nuevo. Cuando la necesidad de calor los aproximaba otra vez, se repetía este segundo mal; de modo que se movían entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una distancia conveniente dentro de la cual podían soportarse de la mejor manera". (Parerga y Paralipómena, Vol.II)

Mientras todo estribe en mantener la "distancia conveniente", ni la ilusión ni el talento germinarán nunca en nuestro medio rural. Seguiremos mareando la perdiz con el tema de la despoblación, sin proyectos viables que incidan positivamente en la gestión del territorio, y –lo que es peor– seguiremos viéndolas venir ante el peligro de los incendios. Los elocuentes versos de Hölderlin "Mas donde hay peligro, crece también lo salvador" jamás serán sugerentes en la comunidad de los puercoespines.

Doctor en Filosofía

Suscríbete para seguir leyendo