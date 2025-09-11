Nuestro Ejército de Tierra

No lo digo con sentido absoluto de la propiedad, pero casi. Los españoles estamos en la obligación de mirar al Ejército de Tierra, con profundo respeto, admiración y cariño. Su labor trasciende la propia defensa militar. La labor del Ejército de Tierra es solidaria, siempre actuando con la eficiencia y eficacia que acreditan. Dado su incansable compromiso social de servicio a la sociedad de la que forman parte, nadie vaya a pensar que son extraterrestres, los españoles tenemos garantizadas nuestras libertades y nuestro bienestar. Me pregunto si la sociedad española estará a la altura de su Ejército.

Me viene al pelo lo dicho a propósito de lo ocurrido, sobre todo por estas latitudes castellanas y leonesas, a causa del fuego, porque mientras la autoridad civil acudía de visita a los lugares siniestrados, la autoridad militar se remangaba y arrimaba el hombro hasta la extenuación. Ha sido el Ejército de Tierra el que, a pie firme, ha colaborado activamente en la campaña de extinción de incendios. No sé qué hubiera sido de nosotros sin ellos.

Nos pusieron en bandeja patrullas de vigilancia, helicópteros, maquinaria de zapadores en los que han participado hasta 900 hombres y mujeres de uniforme que tuvieron el fuego tan cerca que sintieron su calor a flor de piel, y ese olor a devastación que ha dejado por doquier. No hubo vacaciones para quienes tienen un compromiso con la ciudadanía para la que siempre y en todo momento están disponibles.

Nuestros militares merecen no sólo el reconocimiento ciudadano, que lo tienen, también las distinciones, a veces cicateras, de las administraciones a las que sin su colaboración y ayuda se les habría visto el plumero porque, a diferencia de la autoridad civil, la autoridad militar colabora activamente en campañas de prevención. Ellos son quienes ayudan a preservar no solo el patrimonio cultural, también el patrimonio natural.

No sé si desde las instituciones de Castilla y León se les ha dado, pública y oficialmente, las gracias. Quiero pensar que sí. De otra forma, aunque humildes, quiero darles las gracias por su entrega, por su disponibilidad. Sé sobradamente que no encontraron las mejores condiciones de acogida. Aquí está la acogida de un corazón que los lleva siempre en los adentros.

