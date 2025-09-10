El futuro de todos los días

Veo noticias insulsas de televisión con preguntas con respuesta ociosa. ¿Qué noticia es el que a la gente no le guste suspender sus vacaciones o no les guste volver a su trabajo o que a los niños no les guste volver a la escuela? Los hay que incluso hablan de estrés postraumático. Víctimas del lavado de cerebro de la leyenda de Adán y Eva y el irracional castigo, no por desobedecer, sino por querer aprender, que eso es lo que subyace. A ese timo de la manzana y la injusta sanción por querer "saber tanto como dios". La injusta sanción del "pecado hereditario" al inocente hijo es una vileza irracional

La condena "ganarás el pan con el sudor de tu frente" es ruin. La manzana nos ofreció el maravilloso reto de disfrutar aprendiendo a conocer el mundo en el que vives y gracias a ello mejorar tu calidad de vida a medida que sepas más y más. Ese lavado de cerebro ha producido un "desequilibrio mental" al querer privarnos de la satisfacción de disfrutar con la obra bien hecha por nosotros mismos.

Siendo joven, hacía mi doctorado, me crucé en el pasillo con mi director de tesis. Volvía de dar una clase y tenía el rostro iluminado; estaba tan feliz que me agarró por el hombro y me dijo "Vázquez, sí en el Ministerio se enteran de todo lo que he disfrutado dando esta clase me bajan el sueldo". Estaba tan feliz como el labrador que ve cada día como sus tomates se hacen más grandes y hermosos, como el mecánico que, al final, ha logrado arreglar el coche de su cliente, como …, como todos los que disfrutamos de nuestro trabajo. Nada que ver con esa estúpida maldición del "sudor de la frente" que olvida la satisfacción de la sociabilidad del trabajo conjunto. Son horas de gratificante compañía haciendo algo que vale la pena hacerlo; ¡y bien!

Algunos de los preguntados hablaban de "preparar" a los niños para volver al colegio. Sus padres son los que necesitan preparación. Los niños no tienen prejuicios y aceptan la realidad; no son tontos; sólo son niños. De hacer algo, creo yo, lo que procede es ayudarles a descubrir que la escuela o el instituto es el sito que les va a ofrecer la oportunidad de aprender un montón de cosas que antes ignoraban; que saber les hará mejores porque aumentará su capacidad al saber más y saber hacer más cosas y la de razonar más correctamente; que así van a poder disfrutar de ser menos ignorantes que sus hermanos más pequeños, que van a aprender a ver el mundo donde viven, viendo en él cosas que hasta entonces les habían pasado desapercibidas. Es decir, ¡que van a ser felices viviendo!

Eso ocurre cuanto tienes un profesor que no ve su trabajo como "una maldición sudorosa", como un "castigo injusto por haber querido saber más" sino como la oportunidad de enseñar a unos niños ansiosos por aprender parte de lo que él sabe y a transmitirles la satisfacción adicional de aprender a razonar. Es decir, de ser felices. Y aun ocurrirá si no tienen el mejor profesor. Recordemos esa máxima paradoja: "enseñar es imposible, aprender no". La actitud de nuestros hijos superará la limitación del profesor, que nadie es perfecto.

Mi mujer, una excelente profesora de química, les decía a sus alumnos de último curso: "Supongo que todos sabéis que el hidrógeno es un gas". La sonrisa de satisfacción de todos indicaba que lo sabían. "Pues bien, antes de Navidades sabréis como se descubrió que está formado de neutrones, protones con carga positiva y un electrón con carga negativa; que están unidos de dos en dos formando una molécula. Además, podréis hacer un montón de cálculos sobre la energía de esas partículas subatómicas". Las caras de sus alumnos expresaban sorpresa; también cierto interés y ciertas ganas de poder aprender a calcular "eso".

Y al añadir, "por habérsele ocurrido esa explicación a Niels Bohr, un científico danés que era un excelente jugador de fútbol, le dieron el premio Nobel", la cara de sorpresa aumentaba. No sé si porque siendo un excelente jugador de futbol llegara a ser premio Nobel o si porque un premio Nobel hubiera sido antes un excelente jugador de futbol y preferido dedicarse a la ciencia. Y cuando concluía "antes de las navidades, antes de ser mayores de edad, vais a saber tanto como supo aquel premio Nobel con muchísimos más años" la cara era ahora a medias entre ilusionada e incrédula al pensar que con no previsiblemente no mucho esfuerzo lograría saber lo mismo que un premio Nobel. Ese esfuerzo no sería el fruto de una estúpida maldición de "sudar" sino una opción maravillosa de "pensar". Esa magnífica facultad as veces tan desaprovechada.

¿Fin de las vacaciones? ¡No! Sólo la oportunidad de seguir viviendo.

