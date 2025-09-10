Carta de Lauro Rivero "con un par" a su señoría Francisca Javiera por unos segundos

Ilmo. Sr. Juez o Excma. Sra. Jueza:

Por unos segundos pensé que era una "fake" o falsa noticia lo que estaba oyendo en boca de su señorío Francisco Borrego de que se había transformado en su señoría Francisca Javiera durante unos segundos. Y que como se había sentido mujer, nadie podía poner en duda que un papel arrugado que tenía era un "pegote de barro cocido". (Un poco cocido estaría Vd. mismo porque se olvidó de sentirse Borrega en lugar de Borrego. O tal vez quiso echarse un pegote ¡Qué gracioso!).

Pero era cierto, y su señorío lo había dicho en unas jornadas sobre "ideología de género y denuncias falsas" que celebraba el grupo de Vox en el parlamento, con el objetivo de intentar convencer de que la mayor parte de las denuncias de violencia de las mujeres son falsas. Y tal vez con afán de ridiculizar a las personas transexuales que tampoco existen- según explicaban en las noticias que me llegaban seguramente con cierta malicia.

No pensaba dedicar ni un segundo de mi tiempo a los segundos en que su señorío Borrego se transformó en su señoría Francisca Javiera. Pero como en unas jornadas de Vox puede pasar cualquier cosa, he pensado que quizás la transformación fue real aunque sólo durara unos segundos. Y que sintió como una mujer. Por ello le dirijo esta carta con todo respeto.

Espero que durante los segundos que se sintió mujer Francisca, se pusiera en la piel de una mujer violada por un energúmeno o una manada de ellos que se creen que está disfrutando de su bien dotada virilidad aunque diga "no, no, nooo...", o acabe callándose resignada esperando que acabe su fiesta. Y no pensara como señorío Borrego que "todo el tiempo el consentimiento es válido", como piensan quienes confunden una sonrisa amable con aceptar relaciones sexuales; o que se pusiera a filosofar cuánto dura todo el tiempo de una relación sexual. O que interpretara como en el refrán popular que "la que calla consiente", cuando ya no puede ni hablar.

Pienso que durante los segundos que se sintió mujer su señoría Javiera, no pusiera en duda como jueza profesional los datos del Consejo General del Poder Judicial que dicen que sólo el 0,01 % de denuncias por violencia de género que llegan a los juzgados son falsas, mientras que sólo el 31 % de las mujeres asesinadas por sus parejas había denunciado previamente. Que casi el 70% de asesinadas no confiaban en el señorío Borrego cuando sostiene que se favorece a las mujeres en los juzgados, proclama que existe una "ideología de género" contra los hombres, niega la realidad de que sólo en el año 2024 en España fueron 48 las mujeres asesinadas por sus parejas frente a 4 hombres (en otros países la proporción de asesinadas es mayor aún); sin tener en cuenta el dicho popular de que en este caso "la excepción confirma la regla", y la excepción son los hombres asesinados por mujeres frente a la gran mayoría de mujeres asesinadas por sus parejas.

Confío que en durante los segundos que como Sr. Borrego estuvo a punto de sentirse Sra. Borrega, sintiera el miedo a salir de casa sola por la noche, a ser agredida dentro de su casa, a perder a sus hijos si decidía separarse, a no acceder a un trabajo si no accedía a acostarse con el jefe, a ser despedida si no era complaciente con el patrón o a ser condenada a cobrar menos por ser mujer.

Y como señoría Francisca Javiera por unos segundos, sintiera que las leyes estaban hechas para poder echar la culpa de una violación a las mujeres con minifalda por ir provocando, como hizo un colega suyo de profesión. O que justificaran en los juzgados que "la maté porque era mía", como la canción también popular.

Parece que después de unos segundos durante los cuales su señorío Borrego se sintió mujer y como una oveja llevada al matadero -como los miles de mujeres asesinadas en el mundo a manos de su pareja por el hecho de serlo y sin más derechos- no es de extrañar que su señoría dijera: "yo no me llamo Javiera".

No necesito llamarme Lauro Rivero durante unos segundos para defender lo correcto, de la misma manera que su señorío no necesita llamarse Francisca Javiera para admitir que existe la violencia de género contra las mujeres

Porque prefería llamarse Javier, pese a las leyes que favorecen a las mujeres y la ideología de género que piensa y practica esta sociedad de brujas feministas que por listas ya eran quemadas en la hoguera hace años, y ahora se creen con derecho a tener derechos hasta el punto de que ahora tenemos la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Protección de los Derechos de las personas LGTBI ¡Hasta dónde vamos a llegar! – como sigue diciendo su señorío.

Por unos segundos yo me he sentido hombre y llamado Lauro Rivero, y como tal "con un par" para poder hacer las cosas por huevos, como los de la campaña del ministerio de igualdad. Para llorar cuando tenga ganas sin que suponga que tengo menos huevos y para no tener que gritar para aparentar tener más. Para vestirme como quiera y besarme con quien me merezca. Para hacer la compra, hacer una tortilla rompiendo huevos, o denunciar a un colega o "colego" si envía fotos de una tía. Y para hacer lo correcto por huevos y con un par... pero sin fardar de tenerlos.

Pasados unos segundos he pensado que no necesito llamarme Lauro Rivero durante unos segundos para defender lo correcto, de la misma manera que su señorío no necesita llamarse Francisca Javiera para admitir que existe la violencia de género contra las mujeres.

Y que no necesito llamarme Lauro Rivero por unos segundos para hacer las cosas por huevos, porque como mujer tengo desde que nací un par de ovarios que, como su señorío sabe hasta latín, conoce que derivan etimológicamente de la palabra "ovo". Como sus huevos o testículos.

¡Al final etimológicamente y en los orígenes vamos a ser más iguales de lo que su señorío pensaba! Esperando que sus segundos de Francisca Javiera le hayan acercado a la igualdad entre seres humanos me despido:

Suya afma. siempre, si así ha sido.

Suyo afmo. nunca, hasta que cambie por huevos.

Portavoz de IU en la Diputación

