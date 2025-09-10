Cada vez que los "pastores" de la política se reúnen, me huele a oveja muerta, si se me permite darle un aire actual al conocido refrán. Cuando Trump toca a rebato, ora por Ucrania ora por los aranceles ora por su declaración de intenciones con Maduro y Venezuela, nunca me quedo tranquila. Me preocupa más que, de una tacada, se hayan reunido en Pekín, para que China exhibiera músculo y todos juntos ofrecieran su visión del nuevo orden mundial, los líderes de Rusia, China, Corea del Norte, India, Irán e incluso el presidente húngaro, Viktor Orban, que más que miembro de la Unión Europea, parece del extinto KGB.

No me produce ninguna tranquilidad ver reunidos, sonrientes y de mutuo acuerdo, a Xi Jimping, Vladimir Putin, King Jong-Un, Narendra Modi y Masoud Pazeshkian. Cruzo los dedos y toco madera. Sobre todo después de que Pekín haya desvelado una noticia inquietante: la creación de un nuevo misil nuclear intercontinental con la capacidad de alcanzar cualquier punto del planeta, en una clara demostración de su creciente poderío militar.

Ha leído usted bien: "Cualquier punto del planeta". De inmediato una piensa en España. No hay país lo suficientemente lejos de esas armas mortíferas que ponen de manifiesto la profunda modernización tecnológica que está experimentando China y una señal inequívoca de sus ambiciones geopolíticas a escala global. No podemos hacer desaire alguno a Trump porque nos lo hace pagar caro, pero no obstante conviene hacerse amigo, muy amigo, del chino, por si acaso. El chino, con esa carita de no haber troto un plato, siempre sonriente, seguro que esconde un indescifrable secreto.

Y es que la bomba china podría alcanzar el sur de Europa sin esfuerzo alguno. Es un arma hipersónica, esto suena a película de guerra con James Bond por medio, con un alcance de más de 20.000 kilómetros y capaz de golpear cualquier rincón del mundo con hasta diez ojivas nucleares. No fue suficiente con lo de Hiroshima y Nagasaki. A todo esto me he molestado en averiguar la distancia existente entre España y China, ¡nos alcanzan si quieren!, porque en línea recta es de aproximadamente nueve mil a nueve mil doscientos cincuenta y siete kilómetros.

Sólo nos faltaba China para entorpecernos el sueño. Estos y el yanqui, no quieren la paz, sólo buscan el poder y su expansión a través de potentes armas.

