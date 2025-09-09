Izquierdas: Cojan el rábano por el rábano

El Sultán iba a juzgar a tres extranjeros a los que habían cogido robando pirámides. El juicio se estaba celebrando con la parafernalia habitual: La corte arropando el acto y el Sultán, sentado en su trono, rodeado de su colección de perros de distintas razas, ya que era gran aficionado a ellos.

Como los hechos eran contundentes el Sultán sentenció el asunto: "Que les corten la cabeza inmediatamente. ¿Algo que alegar?".

Entonces el más joven de los condenados pide la palabra y pregunta al Sultán: "¿Ese perro, habla?" (al tiempo que señalaba a determinado chucho). Tal pregunta fue considerada por el sultán como una provocación y airado exclamó: "Si se está burlando de mí su muerte puede ser más cruel todavía. Todos sabemos que ningún perro habla".

"Majestad, majestad. En mi país los perros de esa raza, con un buen adoctrinamiento, pueden hablar".

Al oír esto, el Sultán, pensándolo mejor, repara en que si fuera verdad y él consiguiera un perro que hablara su Dinastía siempre podría seguir teniendo al pueblo, alucinado, a su merced.

En consecuencia llega a un acuerdo con los condenados. Les dará un año de plazo para conseguir que el perro señalado hable, amenazándoles con que si no hablara los despellejaría. Así las cosas, al llegar a la mazmorra, los dos ladrones que no habían hablado le reprochan a su compañero el lio en el que les ha metido, pues es peor que si ya hubieran sido ejecutados

A lo que el provocador joven les contesta: "Ánimo compañeros. Mirad, en un año puede ocurrir que muera el sultán, o que huyamos, o puede haber un golpe de estado, o pueden venir los nuestros y salvarnos, o, o, ….o puede ocurrir que el perro hable".

Moraleja de la narración: El ganar tiempo siempre es bueno porque en ese tiempo "ganado" puede ocurrir de todo, "hasta que el perro hable".

Tal enseñanza parece que también la conoce el actual gobierno social-comunista, y es por eso por lo que pretende alargar la legislatura hasta el final del mandato (año 2027). Y lo mismo parece que han entendido los partidos de izquierda que están a la izquierda del PSOE: hay que resistir "por si el perro acaba hablando", es decir por si alguna circunstancia no esperada da la vuelta a las encuestas y a la amenaza de que pase a haber un gobierno de las derechas que se cargue el estado del bienestar.

Pero resistir no les va a ser suficiente a las fuerzas progresistas, también deben unirse todos los que estén a la izquierda del maltrecho PSOE en una especie de Frente Amplio.

Frente Amplio que "para que el perro hable" debe aprovechar el descrédito actual de los políticos para traer la democracia electoral a España, ya que azuzada por la propaganda golpista el desprestigio al que ha llegado la clase política ha creado un caldo de cultivo propicio para que crezca la abstención de votantes de izquierdas mientras que los pudientes votan felices.

En consecuencia la izquierda debe proponer la reducción de políticos y sus sueldos, apostando a la vez por la democracia de verdad: "una persona un voto con el mismo valor que otro". O sea:

Que para el Congreso (350 diputados) cada provincia tenga derecho sólo a los diputados que indique la proporcionalidad directa (por ejemplo Zamora elige tres y solo le tocaría uno). Aplicándose la misma norma también en las elecciones autonómicas. A estas medidas habría que unir la supresión del Senado y de las diputaciones puesto que la elección de sus miembros no es democrática. (Las tareas de ambas instituciones las pueden desempeñar: el congreso unas y las delegaciones territoriales de las autonomías en cada provincia las otras).

También deberían proponer una reducción de sueldos y personal de confianza en todas las instituciones citadas e incluso en los ayuntamientos. Así habría por fin democracia y hablaría el perro.

