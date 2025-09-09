¿Qué podemos esperar?

Visto lo visto en los últimos tiempos, lo único que se puede esperar del nuevo curso político que está comenzando es bronca y más bronca, que es con lo que los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación en las cámaras nos vienen obsequiando desde que se abrieron las vedas del "aquí todo vale" y del "y tú más".

Unos por mantenerse en el poder y otros por intentar llegar a él, ya nos lo han demostrado con creces, están dispuestos a todo; lo cual no permite que alberguemos ninguna esperanza de que haya mejoría alguna en los comportamientos de sus señorías, ni en la calle, ni mucho menos en los ruedos en que a los primeros espadas de cada formación política les toca actuar.

Sí, he dicho bien, actuar, porque eso es lo que hacen quienes nos representan en el Parlamento de la Nación: unos desempeñando el papel de perversos, otros el de defensores de la legalidad, y el resto el de "convidados de piedra" con derecho al pataleo, claro está, según se mire.

Los que se sientan en los sillones situados a la izquierda del hemiciclo de la Cámara Baja intentarán que se prolongue la legislatura cuanto sea posible, entre otras razones porque les va la vida en ello (ya lo ha dicho el presidente: "con o sin presupuestos, yo seguiré gobernando"), y los que ven los toros desde la bancada derecha tratarán de impedirlo como sea.

Mientras unos seguirán argumentando que España va muy bien, haciendo ostentación de vez en cuando de los números que reflejan que ha subido el empleo, y poco más (el triunfalismo económico de Sánchez es pura demagogia, y si no, qué se lo pregunte a los jóvenes que buscan casa, a las familias que ya no pueden disfrutar de vacaciones, como hacían años atrás…), los contrarios harán lo que les toca hacer: recordar a Sánchez lo que le espera cuando los jueces que tienen que dictar sentencia acerca de lo que hicieron quienes fueron sus peones de máxima confianza, su mujer, su hermano y, por si fuera poco, su fiscal general, emitan las resoluciones que consideren ajustadas a derecho.

Los que se sientan en los sillones situados a la izquierda del hemiciclo de la Cámara Baja intentarán que se prolongue la legislatura cuanto sea posible, entre otras razones porque les va la vida en ello

Lo demás, es decir, la serie de calamidades que está soportando el pueblo por mor de la errática política y los aires de grandeza de Sánchez, que, por cierto, no tienen más base que la mentira y el engaño permanentes, nos lo tendremos que seguir tragando los de siempre, o sea, los ciudadanos de una España que cada vez está más dividida por la indecente manera de gobernar -levantando muros- y de contar la historia -mejor dicho, de tergiversarla- de los que siguen queriendo saldar cuentas y abrir heridas que la Transición, así lo asumimos la mayoría, quiso dejar zanjadas para siempre hace más de cuarenta años.

Una triste realidad que tiene enfrentado a un pueblo que, hasta que apareció Zapatero, sabía que si quería progresar debía mirar hacia adelante, sin rencor, y procurar que la alternancia en el poder se pudiera hacer siempre respetando las normas establecidas y demostrando ciertas dosis de dignidad. Por desgracia, desde Zapatero hasta nuestros días, en el Parlamento han sido muchas las señorías que, con pruebas para unos y sin ningún motivo para otros, han acusado a sus oponentes de traidores, de indecentes, de indignos, de corruptos, de mentir, de engañar… y, como si tal cosa, nadie se ha dado por aludido, porque lo de conjugar el verbo dimitir, en esta dislocada democracia en que vivimos, es algo que nadie debió aprender.

Se puede faltar a la verdad cuantas veces se quiera, que los tuyos jamás te van a invitar a que abandones el cargo, ni mucho menos a que asumas que te has podido equivocar. Todo lo contrario, te ayudarán a preparar lo que todos estarán dispuestos a decir para salir en tu defensa. ¡Lamentable!

Tiempo atrás, cuando Pedro Sánchez era el líder de la oposición, en distintos foros y en numerosas ocasiones se dirigió al entonces presidente, Mariano Rajoy, para decirle:

"Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina…".

"Vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente…".

"Un gobierno que no tiene Presupuestos es un gobierno que no puede gobernar…".

"Si no es capaz de contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos, lo que debe hacer es convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una nueva mayoría…".

"Un ejecutivo no puede prorrogar una y otra vez su ley fundamental. España no se merece un Gobierno que aspire únicamente a prorrogar unos Presupuestos ya prorrogados, porque quien prorroga una prórroga, lo que hace es prorrogar los problemas reales de los ciudadanos".

"O Presupuestos o elecciones, señor Rajoy…".

"Si no consigue que se aprueben los Presupuestos y no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos es que, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, se someta a una cuestión de confianza…".

Como ya ha quedado escrito, hace unos días, en una entrevista que se le hizo en la televisión pública, el presidente Sánchez, al ser preguntado por los Presupuestos, contestó: "Voy a presentar los Presupuestos este año". La entrevistadora insistió: ¿Y si no se aprueban? "Pues seguiré gobernando con los actuales", respondió.

¿Es o no es un sinvergüenza el presidente Sánchez?

Díganlo ustedes, yo lo tengo clarísimo.

¡País!

Suscríbete para seguir leyendo