Desde "la noche de los tiempos" el comportamiento del ser humano ha sido objeto de consideración de filósofos, psicólogos, economistas, juristas y demás estudiosos de su proceder; pues al ser "sociable por naturaleza" conlleva una constante relación con los demás congéneres, lo que debiera conllevar mutua colaboración y ayuda para acometer las diferentes obligaciones, responsabilidades y necesidades de todo tipo y naturaleza en que se ven envueltos.

La convivencia, por lo tanto, inexcusable, entre todo tipo de personas, exige y demanda una conciencia profunda, amplia, seria, serena, de la exigencia de ser respetuoso, comprensivo, solidario, empático con los demás, como de los demás asimismo demandamos, pues es requisito inexcusable para cumplir, con un mínimo de dignidad, eficacia y eficiencia, los compromisos de toda condición que se tienen los unos con los otros.

Los atributos, las características, los niveles educativos, profesionales, la cultura, la mentalidad, las percepciones, suelen ser diferentes en cada ser humano, lo que conlleva el especial entendimiento humano de todo ello, por parte de todos, para que la inexcusable convivencia no sea traumática, y sí satisfactoria para el conjunto de la sociedad; para lograrlo con plenitud la educación impartida en la escuela y en la casa familiar juegan un papel imprescindible.

Evitar actitudes y comportamientos de "persona ruda e ignorante, bruto, cafre, inculto, acémila, patán", más habituales de las que serían de desear, e inclusive "que concita particular rechazo o animadversión por parte de alguien", requiere su consideración, análisis, y divulgación por parte de los estudiosos, tal como procedió John Locke con su "Ensayo sobre el entendimiento humano", 1690, editado por el Fondo de Cultura Económica, 1999, disponible en la Biblioteca Pública de la plaza de Claudio Moyano, de Zamora capital. Así, considera la pereza, que el conocimiento no es innato, los idiotas, el uso de la razón, la mente capaz de entender, los principios morales.

También las religiones, como la cristiana, han procurado, a través de su doctrina lograr la máxima armonía entre todos: "Amaros los unos a los otros como yo os he amado". Juan, capítulos 13 y 15.

Hasta el mundo de la empresa y, mas concretamente en lo que se refiere a la comercialización de sus productos, demanda el conocimiento del consumidor, para entendiendo sus necesidades ofrecerles los que las satisfacen.

En el actuar de cada uno, piense en los demás, y de lo que de ellos espera, para actuar en consecuencia.

