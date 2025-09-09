Pues no. No hablo de ningún caso en concreto y sí de todos y cada uno sin pormenorizar, sin juzgar. Me refiero a la defensa propia o legítima defensa. No pasa por sus mejores momentos. Se ve a las clara tras las "okupaciones" que se perpetran todos los días, tras los asaltos a propiedades particulares, los robos en establecimientos e incluso en la propia vía pública. Actuar con prontitud para defenderse, repeler la posible agresión, responder con la misma fuerza, no siempre goza del favor judicial. Nada que decir en contra del trabajo de sus señorías, muy por el contrario. Pero si ellos y ellas no nos defienden y actúan con rigor frente al delincuente estamos a expensas de los amigos de lo ajeno, de los violadores, de toda esa ralea delincuencial que inunda España.

Hasta donde yo sé, y sólo sé que no sé nada, la legítima defensa consiste en defenderse de una agresión ilegitima de manera inmediata y proporcional. En la proporcionalidad parece residir el quid de la cuestión. Si se te va la mano, aunque sea ligeramente, tienes todas las de perder. Si a nosotros mismos no podemos protegernos, ¿quién protege entonces nuestra integridad y nuestros bienes? Lo que yo he ganado con el sudor de mi frente y sorteando las zancadillas de la envidia y otras zancadilla, ¿a santo de qué tiene que usufructuarlo persona ajena alguna? ¿Cuándo se entenderá eso?

Protegerse a sí mismo o a terceros frente a una agresión injusta no puede ser considerado delito. La defensa propia siempre eximió de responsabilidad penal al actor de la misma. Entonces, ¿por qué ahora tanto remilgo? Eso reza también para con las vergonzosas "okupaciones" nuestras de cada día. Ni que decir tiene de los robos que se producen por doquier. Más de los que trascienden. Que alguien me diga por qué en ocasiones el delincuente sale airoso frente al ciudadano perjudicado.

En lugar de perder el tiempo en reproches, en dimes y diretes, en lanzarse dardos envenenados y esas cosas que nos tienen asqueados a los ciudadanos, más vale que los que hacen las leyes, los políticos, las revisen para evitar que las víctimas sean tratadas como victimarios.

