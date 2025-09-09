El canto de la tierra: la Virgen del Canto y la esperanza de Toro

Virgen del Canto en Toro

El día de la Virgen del Canto me encontré con un amigo. Me dijo que deseaba volver a Toro para celebrar a la Patrona con su familia: quería ver a su hija vestida con el traje típico de “Viuda Rica” que su madre llevaba tiempo confeccionando y a su hijo con la capa y sombrero, propia de este día, como corresponde en la fiesta grande de septiembre. Sin embargo, me confesaba que en su momento pensó que no sabía si podría venir, por distintas dificultades personales. Entonces, con una sonrisa tímida, me relató un sueño: dos palomas “lo tomaban en vuelo” y lo llevaban venciendo dificultades hasta Toro, hasta la Virgen del Canto.

Al escucharlo, no pude evitar recordar mi propia infancia. En 1954, con apenas seis años, participé en la coronación canónica de la Virgen, allí en la Plaza de San Agustín. Recuerdo la emoción del pueblo, la suelta también de palomas blancas que llenaban el cielo y, una avioneta que dejó caer estampas de la Virgen del Canto sobre la multitud. Yo las recogí del suelo con manos temblorosas, como quien recoge un pedazo de cielo. Aquella imagen se me quedó grabada para siempre: Toro unido bajo el vuelo de palomas y bajo la protección de su Madre. Estaba gozoso con mis padres vestidos de “gala” para la ocasión

Hoy, tantos años después, he vuelto a vivirlo de otra manera. La misa, presidida por un sacerdote católico venido de la India —ya perfectamente integrado en Toro—, fue signo de universalidad. A su lado, un sacerdote del lugar, vestido con el traje histórico propio de labrador toresano , recordaba las raíces y la memoria. Había muchos niños correteando, también con trajes típicos que hablaban de lo que oían a sus familias, de la tierra y de sus gentes. Dentro de la ermita, el altar estaba cubierto de flores; y también fuera, ante una reproducción de la Virgen que se conserva en la capital zamorana como añoranza de los toresanos de fuera , se multiplicaban las ofrendas.

Todo esto me hizo pensar en el himno de la Virgen del Canto. En mi niñez lo escuchaba como una marcha solemne, casi militar, con versos que hablaban de luchar “por tu Reina, tu Patria y tu Dios”. No en vano fue compuesto por Modesto Romero Martínez prolífico compositor nacido en Toro, que también compuso, por encargo de Millán Astray, La canción del legionario

Cuando el himno canta: “Ciñe Toro corona de gloria, enlazada con hilos de amores”, ahora pienso en la gloria callada de los agricultores y otros trabajadores de aquí y de fuera que siguen sembrando o trabajando en soledad o añorando recuerdos de tierras lejanas , en los pobres que luchan cada día por sobrevivir. En la vida cotidiana de mi pueblo donde tantos enlazan sus vidas tan necesitados de hilos de amor y esperanza.

Y cuando dice: “Toro en alto levanta a su ahijada labradora” no puedo dejar de pensar en esas mujeres y hombres que, como en la leyenda del hallazgo de la Virgen, ( descubierta entre los surcos terrenos) hunden sus manos en la tierra dura de Castilla para sacar de ella vida y pan. El canto no puede ser tan solo para caballeros y capitanes: debe ser, - y así lo canté ayer con muchos- sobre todo, para la gente de a pie , para los que trabajan sin nombre ni aplauso.

El himno, con su tono de marcha, lo vivo más como un canto decidido en defensa de los más humildes. Besar hoy el manto de la Virgen del Canto no puede significar únicamente un gesto de devoción; significa también comprometerse con la justicia, con los agricultores abandonados, con las familias y gentes de esa España despoblada – no vaciada- . Que como dice la estrofa también son “armaduras” : Y al besar su corona y su manto, toresano de Toro y su alfoz, caballero te armaste del Canto”. Ser “caballero del Canto” hoy es ponerse al lado de los más vulnerables. Como la Virgen al cantar el Magníficat : “El Señor,derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”

A los pies de la Dueña como también se la llama , ayer como hoy, se escriben las verdaderas leyes modestas pero imprescindibles de un pueblo que democráticamente elaboran los elegidos para ello- y que también muy dignamente estaban allí - . Las leyes dela fraternidad y el cuidado mutuo. En un momento de la misa el bastón de nuestra alcaldesa se depositó unos momentos en manos de la Virgen del Canto como expresión de un pueblo aunado en su historia y Dios quiera que siempre en su futuro: próspero, culto, no polarizado, preocupado por los más débiles Por eso, cada septiembre, cuando escucho de nuevo el himno, ya no lo recibo tanto como una marcha de guerra, sino como un canto de futuro, de ternura y resistencia: el canto de María, que invita a levantar la esperanza de los más pobres y a defender la dignidad de quienes siembran futuro con sus manos callosas o su pensamiento puesto en los demás .

Un canto que nos recuerda que la gloria está en la participación generosa en lo común (como se hizo en miles de gestos y donaciones que se entregaron para la corona de la Virgen), es decir en la vida sencilla del pueblo y en la justicia que la Virgen nos invita a defender. Y su corona hoy sea pan compartido, corona de justicia en los campos y en los pueblos de todo el alfoz del mundo , de dignidad para los olvidados, que no destroce las simientes esparcidas ni rompa como fuego feroz el equilibrio de la naturaleza.

Corona hecha también con el pan de la cultura que cada vez sea más extendida , y cada vez más protegida , cultivada y atendida. El canto del himno cantado por todo el pueblo me sonaba a un “ponernos en pie”. Como escribió el poeta zamorano León Felipe, a quien recordé con mi familia leyendo sus versos cerquita del Duero un día antes: “la cultura no es patrimonio de nadie, sino luz y destino de todos”.

Ese es el verdadero canto de Toro, el que me acompaña desde la infancia: un canto que vuela como las palomas blancas de 1954, y que florece en cada ramo ofrecido en 2025