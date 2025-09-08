A priori y a posteriori

Ya sabemos, a tenor de lo ocurrido que, "a priori", no se hicieron las cosas bien. No vamos a añadir más leña al fuego, deberíamos, aunque me parece absurdo porque nadie va a pedir perdón, nadie va a bajar la cabeza en señal de humildad y conmiseración. Lo malo es que, "a posteriori", parece que las cosas tampoco se están haciendo bien. Hablo de la "Solicitud de ayudas de 500 euros a familias de localidades que han sido desalojadas por los incendios producidos en el verano de 2025 en Castilla y León".

La autoridad competente o se pasa o no llega. En su afán por redimirse no está realizando las cosas con el detenimiento que requiere la situación, a sabiendas de que España es la patria de la picaresca y que el patio de Monipodio se abre con cierta facilidad. En la página cuatro del panfleto (es una forma de hablar) de siete páginas puesto a disposición de los afectados, se dice claramente que "si la unidad familiar ha sido desalojada pero no atendida en un dispositivo gestionado por Cruz Roja, deberá acreditar dicha situación". Aquí es donde vuelve a aparecer la falta de gestión o, en este caso, de control.

No sé si es que se han acumulado las peticiones, o qué, lo cierto es que no están pidiendo, ignoro si se trata de casos aislados, esa acreditación que es de suma importancia, lo que está provocando, en medio del malestar generalizado de los afectados, que la solicitud la hagan efectiva personas que no estaban en sus localidades de origen cuando el fuego arreciaba, no estaban antes y tampoco después.

Más control. Eso no quiere decir "más burocracia", ya que en estos casos enseguida se tergiversan las cosas, simplemente que se adjunte toda la documentación exigida que sí aportan uno pero obviamente no pueden hacerlo otros. Me lo han contado unos afectados por el fuego. Y para mí su palabra es de ley después de haberlo perdido todo. Es desesperante que se produzcan estas situaciones. Deben cumplirse los distintos supuestos exigidos y actuar con rigor, sin que duelan prendas.

A río revuelto, los pescadores están buscando una ganancia en este caso. Si no fácil, sí injusta. ¿Tan difícil es tratar de hacer las cosas bien? A priori ya no hay solución. A posteriori sí, haciendo las cosas bien.

Suscríbete para seguir leyendo