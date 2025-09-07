Vertebrar el territorio sí es luchar contra la despoblación, ministro Puente

Concentración en Otero de Sanabria para evitar la supresión de paradas AVE. / Mariam A. Montesinos | EFE

Con la llegada de septiembre se han esfumado las ya escasas posibilidades de que el Ministerio de Transportes diera marcha atrás en la supresión de las paradas matinales del AVE en Otero de Sanabria. Su titular, Óscar Puente, ha comparecido esta semana en el Congreso de los Diputados para espetar que la alta velocidad "no es un elemento de vertebración de la España vaciada". ¿Qué habrá pensado de estas palabras la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen? Si el Gobierno de Sánchez saca pecho de algo estos días tras los devastadores incendios, y en medio de los duros enfrentamientos con las autonomías del PP, es de abanderar no solo la lucha contra el cambio climático sino también contra la despoblación en zonas rurales que, precisamente por su abandono, son las más expuestas cuando se producen este tipo de catástrofes.

Para sacar los colores al vallisoletano Puente solo hay que tirar de esa "maldita" hemeroteca. El 23 de julio de 2021 su antecesora en el cargo, la ministra Raquel Sánchez, inauguraba la estación del AVE en Otero, "consciente de la importancia de su instalación para la comarca" y del impacto que tiene alta velocidad en el camino hacia la "cohesión territorial". Además, auguraba una función "vertebradora" de estas instalaciones "al transformar la movilidad de los vecinos". En cuatro años el mismo ministerio ha cambiado radicalmente su postura y los ciudadanos tienen derecho a saber las razones.

Hay decisiones que se toman en los despachos de Madrid que constituyen una ofensa a toda una provincia, como ha ocurrido con los recortes en alta velocidad. Los gallegos quieren llegar temprano a Madrid gracias a las prebendas que solicita el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pero no lo pueden hacer por encima de los zamoranos que ya no llegarán pronto a su trabajo en Sanabria ni de los sanabreses que no pueden llegar ni al médico en Zamora. No se trata sólo de trasladar a viajeros de un lugar a otro, sino de tejer una red que conecte pueblos, oportunidades y futuro.

Esta provincia, a la que se coloca como zona cero de la despoblación cuando interesa desde el punto de vista político, solo exige que no se la desmantele en el mapa del transporte ferroviario por el que Europa apuesta de forma decidida.

El ministro no ha tenido empacho en afirmar que el AVE no tiene nada que ver con la despoblación ni con el medio rural porque "es un sistema de transporte comercial destinado a mover personas en entornos de población importante y en competencia con otros medios de transporte. Si el AVE para en todas partes, no es competitivo y, por lo tanto, no sirve a los fines que tiene previstos". Lo que obvia Puente en su siempre vehemente tono es que Sanabria no le pide contar con una parada de alta velocidad en un trazado vertebrador del noroeste del país hacia la capital de España. Y no la reivindica simple y llanamente porque ya la tiene a costa de expropiar terrenos en la provincia y de unas obras que, como todas, provocaron innumerables molestias a los zamoranos. Esta provincia, a la que se coloca como zona cero de la despoblación cuando interesa desde el punto de vista político, solo exige que no se la desmantele en el mapa del transporte ferroviario por el que Europa apuesta de forma decidida.

Ciudadanía e instituciones han anunciado un otoño tan "caliente" por las paradas de AVE como el agosto que Puente vaticinaba para la Junta de Castilla y León tras declararse los primeros incendios. Sus últimas manifestaciones no han hecho sino echar más leña al fuego en una comarca que aún no ha podido levantar cabeza tras batallar contra las llamas. El titular de Transportes defiende erre que erre el recorte de frecuencias en Sanabria y asegura que el llamado "tren mañanero" no tenía apenas viajeros. Simplemente no es cierto. Como tampoco lo es que los trayectos del AVE entre Otero y Zamora no sean obligación de servicio público en una estación de alta velocidad que ha servido para asentar población en una cabecera de apenas un millar de habitantes. Colocar el foco en los turistas que, según sus datos, han aumentado en dirección a Zamora y Galicia con las nuevas frecuencias es desviar la atención de lo verdaderamente importante, que son los vecinos de la zona de la provincia más alejada de centros laborales, educativos o sanitarios. Las voces de estudiantes, trabajadores, agricultores y usuarios de servicios como el ferrocarril deben escucharse. Y ellos ya han hablado alto y claro.