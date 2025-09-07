Toma tu cruz: collage

"Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío", nos dice hoy el evangelio y la imagen adjunta, un collage sacado de internet y del que desconozco su autoría, representa la infinidad de cruces que existen. Tantas, como personas en el mundo.

La cruz que debemos tomar es única, es solo nuestra, se ajusta perfectamente a nuestros hombros y es tan pesada o ligera como nuestra fuerza pueda soportarla. Predicaba no hace mucho un sacerdote en la homilía y terminaba diciendo: Dios nunca nos pediría más de lo que somos capaces.

El collage refleja esa multiplicidad utilizando diferentes formas, tamaños, colores y materiales. Cantidad y variedad que me recuerda a la llamada Colina de las Cruces, en el norte de Lituania.

Hay muchas versiones sobre cuando se comenzó a colocar cruces en dicho montículo, pero es sobre todo durante la dominación rusa cuanto la Iglesia católica en Lituania sufrió más persecución y el pueblo encontró esta forma de testimoniar su fe. El Papa Juan Pablo II, en su visita a Lituania en 1993, también colocó una cruz, gesto que hizo aún más famosa a la Colina de las Cruces en todo el mundo católico, y supuso un aumento importante de peregrinos y turistas.

Al igual que las cruces de este collage o las de Lituania, nuestras cruces son únicas y personales.

Suscríbete para seguir leyendo