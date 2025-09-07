Ni un ratito sin bronca

Septiembre ha comenzado como se despidió agosto, o sea como llevamos meses y meses. Aquí, ni vacaciones, ni descanso, ni vuelta al trabajo, ni retorno a la rutina diaria. Aquí, la rutina es despellejarnos, agredirnos verbalmente (no falta quien propugna hasta la agresión física), y descalificar al rival, ya convertido en enemigo. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado tanto a este clima que ya nos parece casi normal, respirable. Y no lo es. ¿Hacia dónde nos conduce? Mucho me temo que a la imposibilidad de llegar a pactos, de alcanzar acuerdos, de contemplar los problemas, y la soluciones, con perspectiva de Estado. En estos momentos, esa perspectiva no existe ni asoma en el horizonte más inmediato. El panorama internacional tampoco ayuda. Al contrario, aumenta el pesimismo, la negrura. Quizás la mejor muestra, el paradigma, sea que Trump ha decidido cambiar el nombre de su departamento de Defensa; ahora se llama de Guerra. ¡Válgame Dios! Y Putin con sus bombardeos indiscriminados, y el genocidio israelí en Gaza, y China haciendo alarde de su poderío militar. Para echarse a temblar.

Pero volvamos al panorama estrictamente nacional. Cualquier asunto, nimio o grave, se convierte en campo de batalla entre Gobierno y oposición, léase PP, porque Vox suele estar calladito menos en aquellos temas en los que espera sacar tajada electoral. Uno de los últimos encontronazos se ha producido por la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Yo debo, me lo quieren perdonar, pero me opongo y pongo a parir a quien me propone ese supuesto favor. Pues, oiga, eso es lo que está ocurriendo con las regiones gobernadas por los populares. ¿Lo hacen motu proprio, espontáneamente? ¡Ay, qué risa, tía Luisa! Pueden decirnos que va contra sus intereses, que tendría que estar acompañada por un nuevo sistema de financiación, que les parece poco, etc, etc, pero, hombre, contarnos que la movida no está coordinada es tomarnos por tontos, un insulto a la inteligencia del ciudadano. Está claro que, como la medida, discutible o no, la propone el Gobierno central, pues leña a Pedro Sánchez desde todas las comunidades regidas por los de Feijóo.

Veamos el caso de Castilla y León. Por ahora, Alfonso Fernández Mañueco no ha sido de los más beligerantes. Ha dejado que sea el portavoz y consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien critique, aunque con cierta sordina, la oferta. ¿Y cuáles son los argumentos, si puede saberse? Huelen a Cataluña. Allá por finales del 2023, PSOE y ERC llegaron al acuerdo de condonar deuda a Cataluña, entonces gobernada por Pere Aragonés (ERC), como una de las cláusulas para que los republicanos apoyasen la investidura de Pedro Sánchez. Aquello soliviantó a los populares que se lanzaron en tromba contra el pacto. El Gobierno aclaró que esa quita afectaría a las comunidades deudoras que se rigen por el sistema general, es decir todas menos el País Vasco y Navarra.

Y en esas estamos. Llega el momento de la condonación y se arma la bronca. La más beneficiada sería Andalucía (casi 19.000 millones), pero eso parece que da igual. La que más quita tendría por habitante es Valencia y la de mayor porcentaje, Canarias. Con esos datos sobre la mesa no se acaba muy bien de entender la negativa de las comunidades del PP. En Castilla y León, la oferta de condonación tampoco es manca: nada menos que 3.643 millones de euros, lo que supone una reducción de la deuda en un 26%, casi siete puntos más que la media nacional que se sitúa en un 19,3%. ¿Estamos para renunciar a esas cantidades, para no eliminar de un plumazo intereses que nos acogotan? Según las autoridades regionales, sí, podemos decir no a la oferta de Pedro Sánchez.

Y si mañana nos faltan esos 3.643 millones para hospitales, para carreteras, para universidades, para dependencia, ¿qué decimos?, ¿a quién reclamamos financiación, más dinero? Buena pregunta, sí señor. Esperamos respuesta.

