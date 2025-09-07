El mal les pone

La iniciativa Gernika Palestina invadió el miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech. / Luis Tejido / EFE

A algunos mucho, aunque lo disfracen del buenismo cargante que asfixia a occidente. Se conoce como hibristofilia al fenómeno psicológico por el que una persona siente atracción sexual o romántica hacia criminales. Ningún criminal sin su cohorte. Su origen está en múltiples motivaciones psicológicas: la fascinación por el poder, la peligrosidad o la transgresión de las normas sociales.

Ejemplo paradigmático el de Charles Manson, líder de la secta que asesinó en 1969 a Sharon Tate, mujer de Roman Polanski y a sus invitados. Tras ser condenado a cadena perpetua generó una obsesiva corriente de amor, en fans repartidas por todo el mundo hasta casarse en 2013 con 79 años con una de ellas, de 25.

A partir del mayo del 68 parisino y el deslumbramiento de la izquierda cultural francesa por el marxismo en sus distintas acepciones Estalinista, Trotskista o Maoísta, no ha habido criminal exótico por el que no hayan babeado oleadas de políticos e intelectuales europeos. De Castro al Che. De la gerontocracia soviética a Pol Pot. De Mao a Ceaucescu. De Pablo Escobar a Chávez, Daniel Ortega o Evo Morales. Del Ayatollah Jomeini a los Talibanes o al sirio Al Assad sin perderse a Gadaffi o a la legión de genocidas subsaharianos que han masacrado y robado todo a sus pueblos para que ellos y sus descendientes atesoren las mayores fortunas del continente viviendo en los más elitistas barrios de la capital francesa.

Palestina no existe pese a la autonomía plena que hace más de una década concedió Israel a su territorio. Desde 2015 ni un solo soldado israelí permanecía en la franja de Gaza o en Cisjordania. Palestina no existe porque dos organizaciones terroristas, Hamás y Hizbulá y el integrismo iraní-catarí se adueñaron de todo. A los inimaginables crímenes de octubre del 23 suman la utilización de la población civil como escudos humanos y de las infraestructuras más sensibles como escondrijos de armas y puestos de mando o ataque. Pero hay que echar a un equipo ciclista de una prueba deportiva porque llevan la falda muy corta y eso puede suponer una provocación. Ojalá alguno de los nuevos hibristófilos vea satisfechos sus deseos.

