Opinión | El espejo de tinta
El mal les pone
OPINIÓN | Palestina no existe porque dos organizaciones terroristas, Hamás y Hizbulá y el integrismo iraní-catarí se adueñaron de todo
A algunos mucho, aunque lo disfracen del buenismo cargante que asfixia a occidente. Se conoce como hibristofilia al fenómeno psicológico por el que una persona siente atracción sexual o romántica hacia criminales. Ningún criminal sin su cohorte. Su origen está en múltiples motivaciones psicológicas: la fascinación por el poder, la peligrosidad o la transgresión de las normas sociales.
Ejemplo paradigmático el de Charles Manson, líder de la secta que asesinó en 1969 a Sharon Tate, mujer de Roman Polanski y a sus invitados. Tras ser condenado a cadena perpetua generó una obsesiva corriente de amor, en fans repartidas por todo el mundo hasta casarse en 2013 con 79 años con una de ellas, de 25.
A partir del mayo del 68 parisino y el deslumbramiento de la izquierda cultural francesa por el marxismo en sus distintas acepciones Estalinista, Trotskista o Maoísta, no ha habido criminal exótico por el que no hayan babeado oleadas de políticos e intelectuales europeos. De Castro al Che. De la gerontocracia soviética a Pol Pot. De Mao a Ceaucescu. De Pablo Escobar a Chávez, Daniel Ortega o Evo Morales. Del Ayatollah Jomeini a los Talibanes o al sirio Al Assad sin perderse a Gadaffi o a la legión de genocidas subsaharianos que han masacrado y robado todo a sus pueblos para que ellos y sus descendientes atesoren las mayores fortunas del continente viviendo en los más elitistas barrios de la capital francesa.
Palestina no existe pese a la autonomía plena que hace más de una década concedió Israel a su territorio. Desde 2015 ni un solo soldado israelí permanecía en la franja de Gaza o en Cisjordania. Palestina no existe porque dos organizaciones terroristas, Hamás y Hizbulá y el integrismo iraní-catarí se adueñaron de todo. A los inimaginables crímenes de octubre del 23 suman la utilización de la población civil como escudos humanos y de las infraestructuras más sensibles como escondrijos de armas y puestos de mando o ataque. Pero hay que echar a un equipo ciclista de una prueba deportiva porque llevan la falda muy corta y eso puede suponer una provocación. Ojalá alguno de los nuevos hibristófilos vea satisfechos sus deseos.
