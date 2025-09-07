Por más que se lo digo, no se entera o no quiere enterarse. Hablo de un amiguete del alma que, por lo que parece, tiene mala memoria. Omitiré el nombre para que no se enfade, aunque cuando lea estas líneas se subirá por las paredes. Bueno, vamos al grano. El asunto está relacionado con el inicio del curso escolar. Él sabe que el autor de estas líneas trabaja en la Universidad de Salamanca y que desde hace varios años el curso escolar se inicia en la segunda semana de septiembre. Y también conoce que algunos años las clases se iniciaron antes que en los niveles inferiores de primaria y secundaria. Pero él y muchos como él con los que he hablado estos días siguen pensando que hasta octubre no empieza la faena, como en tiempos de María Castaña. ¿Lo recuerdan? Pues, como digo, eso se acabó. Pero la cuestión central que traigo a esta columna no es lo escrito, que tiene su relevancia, sino lo que sucedió la semana pasada. El amiguete me llamó por teléfono para interesarse por mi estado de salud y tomar un café. Le dije que no podía, que estaba trabajando, y él, ni corto ni perezoso, me soltó que todavía no se habían iniciado las clases, que eso era una disculpa.

Como tenemos mucha confianza, le dije que estaba patinando y que lo entendería mucho mejor con el ejemplo que viene a continuación. El inicio de las clases es como construir la casa de nuestros sueños. Para empezar a poner ladrillos es imprescindible que previamente se haya planificado adecuadamente (planos), se hayan solicitado todos los permisos de obra a las administraciones competentes, se hayan contratado los servicios de una empresa de construcción y que antes de empezar las obras estén accesibles todos los recursos (es decir, los materiales) que se necesitan para realizar la casa que nos acogerá en un futuro: arena, cemento, ladrillos, agua, hierros, niveles, cuerdas, hormigonera, puntos de luz, carretillas, etc. Y todas las tareas descritas pueden ocupar dos, tres o más meses. Dependerá de muchas circunstancias: agilidad del arquitecto, agilidad en la administración y buena maña en la empresa de construcción. Cuando finalicé, me dijo que eso lo tenía muy clarito, que no había sido necesario que le recordará lo que tuvo que padecer cuando construyó la vivienda que ahora ocupa. Y ahí lo cacé. Porque iniciar un curso escolar es como construir una casa.

A ver si nos enteramos de una vez que los docentes, en cualquier nivel escolar (infantil, primaria, secundaria o universidad), no solo trabajamos en el aula. Que para que las clases funcionen como Dios manda y los estudiantes adquieran los conocimientos, las competencias y las habilidades previstas en la normativa vigente es imprescindible tener diseñada y aprobada, por los órganos competentes, la planificación académica: fichas, contenidos, recursos, actividades prácticas, sistemas de evaluación, etc. Y eso no se hace sobre la marcha. Reitero, una vez más, que está previsto con muchísima antelación. Pero ahí no acaba la cosa. Muchas personas siguen pensando que el horario de los docentes se inicia o finaliza cuando toca la sirena del colegio y cada uno se va a su casa a descansar. Y no es así, de verdad: se requiere tiempo para leer, corregir, escribir correos, planificar las siguientes clases, mantener tutorías, atender a los padres, asistir a cursos de formación, realizar proyectos de innovación docente o prácticas campo, etc. En fin, como construir la casa de nuestros sueños: una tarea que requiere recursos que, en muchas ocasiones, no están a la vista.

