Deliberación y astucia

Las guerras que asolan la tierra —Ucrania, Israel, Yemen, Congo, etc.— son fruto sólo de un pecado de los hombres: el apego al poder. Unas veces es la adicción a tener en sus manos el destino de los ciudadanos hasta el punto de decidir si viven o mueren —y hay más muertes que las físicas—. En otras ocasiones, el poder viene acompasado de prebendas personales como el uso de viviendas, coches oficiales, consejeros, secretarias et alii. Y en otras —aunque puede haber más formas de apego al poder—, es la ideología y su imposición la que genera el deseo de estar en las cotas de poder para mover los hilos de la cultura, la economía o la religión. Los ciudadanos, entonces, ya no son un igual al que representar o servir, sino que son rebajados a súbditas marionetas que manejar.

A los discípulos Jesús nos habla poniendo como ejemplo una guerra: "¿qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta a deliberar?". Las deliberaciones son necesarias desde la idea de un teólogo del siglo XX —K. Rahner— que al preguntarse sobre la verdad y la veracidad se sentía obligado a responder considerando que la idea del otro —del adversario en las guerras que nos montamos— sea la buena. Lo que comúnmente llamamos "ponerse en los zapatos del otro" considerando su perspectiva. Hay destellos de quien es la verdad en todos los hombres —"semillas de la verdad" como escribía Clemente de Alejandría— y, por tanto, en la opción del otro puede haber destellos de veracidad.

En la comparación de Jesús entra en juego la astucia: si no puede con su ejército es bueno pedir un tratado de paz. La astucia es una de las cualidades que Jesús pide a sus discípulos —en otro lugar del evangelio— junto a la humildad: "sed astutos como serpientes y humildes como palomas".

Deliberación sobre estrategias de poder y astucia para ejecutarlas no es lo evangélico —aunque algunos usen la doctrina o la leccio para justificarse—; deliberación sobre los bienes superiores a conquistar y la astucia para conseguirlo es lo que nos propone Jesús. Deliberar considerando la paz o el bienestar de los ciudadanos el bien superior a conseguir, a veces, tiene como consecuencia renunciar a lo propio.

En el ejemplo del rey, quizá, la renuncia al poder; si el lector considera su vida, quizá, la renuncia venga a otras cosas que, aunque a veces parecen insignificantes, sin embargo, nos han conquistado nuestro corazón y se han quedado con él. La conclusión del evangelio de este domingo así reza "todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío".

