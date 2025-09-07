Las llamas del incendio de Porto, en la pista de la Barrosa, entre San Ciprián y La Baña. / ALBERTO FERRERAS

Volvemos a la tarea del curso. Les brindo mi redacción en la tensa calma del verano:

Arde mi tierra, arde España, nos queman la esperanza, la ilusión... Arde un trozo del corazón. Arde mi gente, su casa, su trabajo, su ganado y sustento, su vida ... Se me quema el paisaje, el aire, el tiempo de padres, abuelos y ancestros que lucharon por su familia, su aldea y su pueblo..., mi tierra arde... Queda una rabia contenida en el alma por el odio del incendiario, la inconsciencia, la injusta e imprevisora dejadez de una incompetente normativa legal y la socarronería política y demagógica de culpabilidades que asquerosamente se autojustifican, y mientras …, arde mi tierra, se juega la vida mi gente por salvar lo poco que les queda, eso que es de todos.

Es verdad que una vida humana vale más que todo el universo, creado a la medida humana, pero hoy el sol se viste de rojo intenso, el cielo azul se pinta de gris humo, el paisaje hermoso en tétrico erial. Mi piel recoge como reliquia las cenizas que exhala el viento en su último aliento.

Sí, se nos quema el campo, el lago, mi pueblo, mi alma... ¿Dónde están los ecologistas paleando llamas?, ¿dónde los poderosos lanzando calderos?, quizás en la foto..., y, mientras, el fuego avanza ante la impotencia de mi gente.

Se nos quema el pulmón de mi tierra, animales, ríos, biodiversidad..., al final, silencio y oscuridad.

Al volver de vacaciones, unos días en Galicia, paré en Sanabria esa tarde, recogí entre mis manos el agua bendita del Lago de Sanabria, mártir que enjugó y bendijo mis lágrimas.

Su gente no olvidará tanto daño. Hace casi tres ardió la Sierra de la Culebra y muchos no recuerdan. Ellos, sí.

Pero, como el Ave Fénix resurge de las cenizas, volverán nuestros bosques frondosos, nuestras praderas verdes, robles y castaños centenarios, ríos cristalinos y riberas frondosas…, nuestras casas rústicas, ennoblecidas. Es fácil que ustedes y yo no lo veamos, será otra generación quien herede nuestro sueño, porque amarán lo que el creador les regaló. Ojalá aprendan de los errores de hoy, la desidia, el abandono y el pecado de omisión de muchos contemporáneos nuestros, merecedores de un purgatorio casi infinito que purifique y apague tanta culpa...

Hoy queda el silencio, el corazón roto, poemas de voz ronca y canciones en tono menor de guitarra, gaita, flauta y tamboril..., una tristeza contenida, sosteniendo la paciencia que espera la justicia de Dios, que es todo amor y misericordia como la naturaleza quemada; cada uno dará cuenta según sus obras.

Arde mi tierra, nosotros, el campo se viste de luto, muchos con lágrimas en los ojos, otros, poderosos y no poderosos de corazón pétreo indiferente y mente lúgubre, fingiendo inocencia de cambio climático... Dios quiera que, como el ladrón de la cruz, junto a la de Cristo clavado, vean su miserable miseria (valga la redundancia) y se conviertan de corazón a la luz.

Sí, saldremos adelante, porque nada ni nadie nos arrancará la ilusión de vivir y la energía de luchar.

Sí a la vida, al bosque verde, a la pureza de corazón. Alcemos la voz, alcemos el silencio, el grito del silencio ... Al final, triunfará el amor.

