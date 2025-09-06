De las fiestas de la Asunción del 15 de agosto a las de la Virgen del 8 de septiembre, para pasar enseguida a celebrar las del Cristo. De ahí al puente de la Hispanidad, y cuando te quieres dar cuenta, te estás comiendo los polvorones más caros de la historia.

Porque las materias primas no paran de subir, pero los productores ganan cada vez menos. Y este es uno de los expedientes X de nuestro mundo libre y consumista. ¿Quién sale beneficiado con este despiporre de precios cuando todos andamos tan justitos?

Obviedades aparte, claro. Si cada vez hay menos cabreros y menos cabras, lo lógico es que el queso sea un producto de lujo. Lo que no es razonable es que la leche se pague a la baja. Otro expediente X intrigante. Si el queso se ha encarecido porque escasea la leche, qué se supone que es esa cosa de oferta y saldo que se vende como tal. Porque que esa miel baratísima y made in China es agua con azúcar lo sabe hasta Jonás el profeta amigo de las ballenas.

Más expedientes X. El del grandilocuente Pacto de Estado contra la emergencia climática que propone nuestro demacrado presidente. Un día lo van a matar a disgustos, pobriño. Ese Pacto del que habla todo el mundo. Con diez propuestas, diez, de obligado cumplimiento si queremos sobrevivir al caos y hacer frente a tanta catástrofe como se nos avecina.

Diez propuestas de puro postureo, palabrería banal y vana, que no sirven para nada y que lo convierten en un Pacto de cachondeo y rechifla. Como dice mi amiga Pilar al cuidado de sus ovejas canarias pelibuey desde la finca ecológica La Jara en Tenerife, la solución es bien sencilla: Más pastoreo y menos postureo.

Sobran las razones esgrimidas por el desmejorado presi Sánchez. Si de verdad la emergencia climática fuera un asunto de Estado, para nuestros politiquillos no lo es, los diez puntos estarían de más. El Estado sabe lo que tiene que hacer para combatir la emergencia climática y que el pais y la ciudadanía no vuelvan a sufrir sus fenómenos meteorológicos extremos.

El Pacto de Estado contra el caos climático propuesto por el presi Sánchez es un cachondeo. La Ciencia advierte: decrecimiento o extinción

Pero no lo va a hacer. Porque ayudar a los damnificados de la DANA o de los voraces incendios sale más a cuenta que rebajar las previsiones del PIB. La macroeconomía manda mucho. Recientemente la ONG Compassion in World Farming ha recogido más de un millón de firmas en todo el mundo para solicitar a la ONU que se comprometa a acabar con la ganadería intensiva altamente contaminadora.

Si de verdad se quisiera combatir la emergencia climática y proteger a la población de sus efectos adversos, lo primero que habría que hacer sería promulgar una moratoria contra las macrogranjas. No legalizar ni una más e ir cerrando las ya existentes. No se va a hacer, porque en España el 93% de la carne procede de estas giga factorías. Una gran parte destinada a la exportación. Repito, es más beneficioso pagar ayudas a los damnificados que renunciar a esta jugosa tajada, y a otras. Como la venta de armas a Israel.

Más pastoreo y menos postureo: El punto octavo de la propuesta del Pacto consiste en favorecer la ganadería extensiva, tradicional y de pastoreo. Sin especificar medidas concretas. Empleando la misma jerga litúrgica que usa el cura cuándo dice en misa eso de "Señor, da pan al que no lo tiene". Perfecto, muy bonito, pero cómo.

Por ejemplo con ayudas directas, quien menos contamina debería cobrar más. Ayuda directa por criar mejorando las razas autóctonas bien adaptadas a todo tipo de terreno. Ayuda directa por preservar los ecosistemas patrios. Ayuda directa por ser sumideros de dióxido de carbono. Ayuda directa por desbrozar, estercolar y esparcir semillas.

Más pastoreo y menos postureo: Interviniendo sobre el precio en origen. La carne y la leche de pastoreo al ser más saludables y nutritivas, favorecen que la gente enferme menos y el sistema nacional de salud no esté tan sobre saturado, con lo que deberían estar mejor pagadas por ello.

Más pastoreo y menos postureo: No existen datos oficiales que prueben que sólo con ganadería extensiva, tradicional y de pastoreo no se puede alimentar al mundo. La FAO se limita a decir que no se puede, sin más. Pero no aporta datos. Y no lo hace porque no interesa a quienes financian la FAO. Un buen modo de comprobarlo sería con la práctica. Mediante una legislación que logre que pastorear los rebaños resulte más rentable económicamente que engordar con piensos medicamentosos animales modificados genéticamente.

Más pastoreo y menos postureo: No es necesario ningún Pacto de Estado para hacer frente común a la emergencia climática y sus devastadoras consecuencias sobre la población española. Lo que hay que hacer es seguir los dictados de la Ciencia.

Los científicos están cansados de advertir que el único modo efectivo de frenar en seco el calentamiento global y bajar la temperatura del planeta es mediante políticas decrecentistas, que no significan volver a las cavernas. Pero nadie les hace caso.

Más pastoreo y menos postureo: Cuando la tragedia de los desoladores incendios salga de las portadas de los medios, nos olvidaremos de las cabras bombero y volveremos a nuestra rutina. Con la vuelta al cole más cara de la historia, las cifras de visitantes extranjeros más altas de la historia y la fiesta de Halloween más hortera de la historia.

Más pastoreo y menos postureo: No hay voluntad política de actuar. El famoso Pacto es pura hipocresía, un engañabobos, una cortina de humo para tapar una realidad que no da el miedo que debería porque estamos todos demasiado anestesiados con tanto internet, tanto psicofármaco y tanto fútbol a todas horas.

Más pastoreo y menos postureo. Todo lo demás es parole, parole, parole.

Ganadera y escritora

