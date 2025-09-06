El poder oculto de la abuela materna

Siempre he pensado que las abuelas maternas tienen algo distinto, y no solo porque todos recordemos las meriendas o los veranos en su casa. Ahora resulta que la ciencia lo confirma. El vínculo no es casualidad. Desde Cambridge hasta laboratorios en Estados Unidos, distintos estudios coinciden en que la conexión con la abuela materna tiene un componente biológico fuerte. Y, aunque pueda sonar extraño, parte de nosotros estuvo en el cuerpo de nuestra abuela antes de nacer, porque los óvulos de nuestra madre se formaron cuando ella estaba en el vientre de la suya. Ahí, de alguna manera, ya estaba escrita una parte de nuestra historia.

Esto se traduce en que la abuela materna transmite más carga genética, incluso información mitocondrial que los espermatozoides no llevan. Y también juega un papel el cromosoma X. Las probabilidades de heredar rasgos de la abuela materna son mayores que las de la paterna. No significa que nuestro carácter esté predeterminado por ella, pero sí que la base biológica existe, como un suelo fértil sobre el que se levantan los afectos.

Sin embargo, lo que marca la diferencia no se reduce a cromosomas. En la vida real, lo decisivo es el tiempo, la paciencia, la manera en que una abuela, ya jubilada y libre de las prisas de la maternidad y el trabajo, se entrega a los nietos. Ahí se juega el vínculo. La ciencia puede dar la explicación técnica, pero cualquiera que haya tenido una abuela presente sabe que el cariño se construye en los detalles cotidianos.

En mi caso, pienso en Capitolina, mi abuela materna. Fue maestra en distintos pueblos de Zamora y se jubiló justo cuando yo empezaba la primaria. Esa coincidencia fue decisiva. Antes incluso de que el colegio me enseñara nada, ella ya me estaba transmitiendo el gusto por las cuentas y por los dictados, siempre paciente, siempre convencida de que la educación era una herramienta de vida. Yo le debo mi primer contacto con las matemáticas y, sobre todo, el descubrimiento de que aprender podía ser un acto de cariño.

Por eso, cuando leo estos estudios, no puedo evitar sonreír. La genética y la evolución explican parte de la historia, sí, pero lo que yo recuerdo es a mi abuela inclinada sobre un cuaderno conmigo, repitiendo con calma lo que más tarde vería en clase. Y ahí está la clave. La ciencia nos da razones para entender el vínculo, pero el verdadero peso lo tienen las personas concretas, las abuelas reales, las que con su tiempo y su dedicación han marcado generaciones enteras.

