El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece, a petición propia, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

Lo es en grado sumo. Lo demuestra cada vez que abre la boca que es como un abrevadero. Deberíamos declararle persona non grata por si se le ocurre, no creo, acercarse por Zamora. Ofende a esta tierra y a los zamoranos de todas las latitudes, especialmente Sanabria, en cada comparecencia donde trata de justificar lo injustificable, echando más leña al fuego.

No sé de dónde coñe, éste y el resto de sus compañeros de pupitre, se sacan las cifras que manejan y que nada tienen que ver con la realidad. Para justificar su hostilidad, ha defendido el recorte de frecuencias en Sanabria, asegurando que gracias a esa decisión el tráfico de viajeros a Galicia ha crecido un 40%. No se lo cree ni él. Actúa igual que Tezanos, el del CIS, sin pudor alguno y marcando chulería que para eso es de Valladolid. Y Pucela es la capital de Castilla y León, mientras no se demuestre lo contrario.

No querían que la centralidad se circunscribiera a Madrid y han creado un montón de "subcentralidades" que sólo sirven para albergar a los Gobiernos autonómicos y llevarse de calle todos los privilegios. Eso es así, por mucho que unos pocos quieran rebatirlo. A Óscar Puente, el ministro hostil a Zamora, el que se comunica por redes para ofender, algo que sabe hacer muy bien, no le gustan las preguntas, ni que pongan el dedo sobre la llaga de su incompetencia y bravuconería. Para zanjar el asunto de Zamora no se le ha ocurrido otra cosa que asegurar que la alta velocidad "no es un elemento de vertebración de la España vaciada". No nos dijeron eso cuando hacían las obras por Zamora, para que los gallegos de Vigo lleguen antes a Madrid.

La respuesta de este trozo de la España vaciada debería ser contundente. Más de lo que se ha hecho hasta ahora. A Puente habría que hacerle lo que se ha hecho a Sánchez con las sombrillas y las pancartas, por tierra, mar y aire. Sería del todo divertido. Sacar al hostil de sus casillas me pone. Hay que ponerse manos a la obra.

A Puente ya no le caben más desaires, más ninguneos, más groserías y más torpezas hacia Sanabria y por ende hacia Zamora y los zamoranos. ¿Para cuándo la declaración oficial de ministro hostil a esta tierra?

