Cada vez que habla sube el pan

Escuchar a Óscar Puente es toda una aventura. Tan pronto estamos calentitos como soliviantados o cometemos errores. Y ahora, de repente, ¡boom! El tren se convierte en un negocio en el que sólo importa ganar dinero y no prestar un servicio público y básico para los ciudadanos. Así porque sí, porque ahora lo ha decidido el ministro. Igual cualquier día tiene la ocurrencia de cargarse las líneas de autobús que, como el tren, vertebran el territorio y mucho beneficio pues... no dan.

Para qué van a trabajar desde el Ministerio para luchar contra la despoblación si pueden dar preferencia a los "entornos de población importante", como dice el propio Puente. Pero tampoco nos vengamos arriba, que ojalá se tratara igual a todas las provincias.

Me encantaría presenciar una reunión entre el Ministerio de Transportes y el de Reto Demográfico. Sus conversaciones deben desarrollarse en dos idiomas distintos, deben estar en dos universos diferentes. Ahí sí que debe ponerse la cosa calentita.

Al final, lo que van a lograr es que vivir en cualquier zona rural sea imposible. No porque falten ganas, si no porque se lo están cargando todo. Si solo nos importa la competitividad no habrá tren, pero tampoco colegios, ni consultorios médicos, ni tiendas, ni bares. El AVE no puede parar en todos los sitios, pero es que hay sitios en los que no paran ya ni los regionales. Estaciones que antes estaban llenas de vida, ahora solo ven pasar los trenes de largo. A veces a tal velocidad que los más pequeños no tienen tiempo ni de decir adiós al tren.

Pero no pasa nada, según Puente suprimiendo frecuencias aumenta el número de viajeros. Todas las quejas, protestas y manifestaciones que han tenido lugar en Zamora han debido ser un invento. "El servicio ha mejorado", asegura el ministro, pero lo único que mejora es el caos y el descontrol que se ha impuesto en los servicios ferroviarios.

