El nada honorable presidente de la Generalidad de Cataluña, el socialista Illa, no se conformó con reunirse con Puigdemont en la Delegación de la Generalitat en Bruselas. Para contentar al prófugo, cuya amnistía está al caer, y así perpetuar al cada vez más demacrado y decolorado Sánchez, también mandó retirar la bandera de España, país al que pertenece mal que le pese, para así dar satisfacción al independentista que está jugando con ellos y de paso con todos los españoles que ni puñeteras ganas tenemos de jugar con él.

Ha sido una muestra más de la sumisión absoluta del gobierno socialista a una minoría independentista, dueña de siete votos que Sánchez y su gobierno necesitan para no perder los privilegios obtenidos. Y si para eso hay que arremeter contra los jueces, se arremete y si para ello tienen que seguir cediendo, ceden. Lo que sea. Incluso que Sánchez se rebaje y vaya a visitar al ex presidente de la Generalidad a Bruselas, aprovechando cualquier excusa. A eso le llaman "normalización". Bueno, con decirle que a la mano del hombre que prende la yesca lo llaman "cambio climático", puede usted pensar lo que estime oportuno.

Entre las últimas cesiones figura la del Congreso de los Diputados ante las reclamas de un PSOE desesperado, necesitado y dependiente. La Junta de Portavoces del Congreso, en su primera reunión del nuevo curso político, ha suspendido el pleno programado para el próximo 11 de septiembre que coincide con la celebración de la Diada en Cataluña. El PSOE se puso en plan plañidera, solicitando la eliminación de la actividad parlamentaria para "respetar la fiesta tradicional de la comunidad".

Agravio comparativo para el resto de comunidades patrias, incluidas las gobernadas por socialistas que están callados, como si con ellos no fuera el agravio. Hasta que los ciudadanos que gobiernan se pongan en plan contestatario. Por primera vez se adelantará la actividad parlamentaria y las votaciones correspondientes para que un territorio pueda celebrar una fiesta tradicional que conmemora la derrota del territorio catalán en la Guerra de Sucesión.

La decisión potenciada por el Gobierno es una nueva concesión a sus socios independistas para sortear el primer revés del nuevo curso político ante la ausencia de los representantes de Junts o ERC. ¿Se puede ser más sumiso? ¿Se puede ceder más?

