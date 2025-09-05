Ponerse en los zapatos del lobo

"Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras que habían dejado unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida de una forma muy divertida: toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que se la viera".

Así comienza el cuento a Caperucita en la versión del lobo, que me han recordado los vecinos de Olleros de Tera cuando he visto a una gran mayoría del pueblo saliendo a la calle para apoyar a un vecino que hace unos días había apuñalado a otro. Lo que en principio era un presunto agresor que había dado tres puñaladas a otro y por ello había sido detenido, visto desde los manifestantes era una víctima que se había defendido de un intento de robo en el bar del pueblo. "Como hubiera podido pasarle a cualquiera de ellos" –según se recoge en la noticia de este diario- porque se dedicaba a robar hasta en los huertos.

Evidentemente, no es lo mismo la historia contada inicialmente de que una persona había sido apuñalada y trasladada al hospital de León mientras el agresor había ingresado en Topas, que la transmitida después de dos días sobre el mismo hecho contado por los vecinos que acusaban a la víctima inicial de ser un delincuente, y al vecino agresor de haberse defendido de un intento de robo en su bar.

No es lo mismo el agresor visto desde los zapatos de los vecinos de Olleros de Tera que desde las puñetas de las autoridades que han ordenado la prisión provisional. Las víctimas tampoco están claras... "provisionalmente".

"Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían".

Continúa el cuento narrando la actividad de una niña vestida de rojo que se creía que el bosque era suyo y cortaba las flores. Algo parecido a lo que se había vivido con el tren de alta velocidad que va y vuelve desde Madrid a Vigo, donde su caballeroso alcalde llamado Abel pedía recortar las paradas en Sanabria. A lo que accedía un ministro llamado Óscar Puente cortando paradas como Caperucita cortaba las flores, creyéndose ambos que el AVE como el bosque eran suyos.

Visto desde Vigo, el viaje a Madrid se recortaba algunos minutos si el AVE no paraba en Otero de Sanabria, y otros tantos si tampoco lo hacía en A Gudiña, Medina del Campo y Segovia. Visto desde las comarcas recortadas, era una puñalada más a una tierra en vías de despoblación que necesitaba esas paradas para ponerse en marcha. Como hubiera podido pasarle a cualquiera de los gallegos que quieren llegar temprano a Madrid a costa de que los zamoranos no puedan llegar pronto a su trabajo en Sanabria, y los sanabreses no puedan llegar ni al trabajo, ni siquiera al médico en Zamora.

No es lo mismo el AVE visto calzando galochas en Vigo que albarcas en Sanabria.

"Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, adónde iba. A lo que ella me contestó que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo".

Preguntamos a una mujer que sale todos los días desde su casa en Monumenta cargada con un cartel, quién era, de dónde venía, adónde iba. A lo que contestó que se llama Pruden y que va a actualizar el contador de días que el médico ha abierto el consultorio en su pueblo, que en 2.000 días transcurridos han sido sólo 37. Así que le parecen pocos a ella y a todos los sayagueses se manifiestan cada sábado en Bermillo.

Visto desde la Junta las cosas cambian. La Gerencia dice que las necesidades sanitarias del municipio "no están desatendidas" y que los vecinos cuentan con varias opciones para garantizar su cuidado médico: como sólo tiene 20 tarjetas sanitarias, según la Ley tantos y tantos de tal fecha su atención es a la demanda; además pueden ir al consultorio de Luelmo, a sólo 3 kilómetros de distancia, una vez a la semana; y al centro de salud de Bermillo, a 11 kilómetros, todos los días y en caso de urgencia.

Lo que para la Junta es una distancia mínima de 4 a 11 kilómetros, para Monumenta es insalvable para hacerlos andando ¡y más cuando están enfermos o en caso de urgencia! Y es una distancia insoportable de pagar en taxi con las menguadas pensiones. La opción de la demanda se hace difícil cuando no hay internet y funciona mal el teléfono.

No es lo mismo la sanidad desde las zapatillas de andar por casa de la dignidad de los sayagueses, que desde los zapatitos de tafilete de la burocracia de los despachos oficiales.

"Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. Así que decidí darle una lección".

Ser honesto y estar preocupado por la cultura y por el legado del escultor Baltasar Lobo, no justifica poder cortar las iniciativas de quienes compartimos el mismo bosque. La admirable actuación de la asociación de Amigos de Baltasar Lobo difundiendo su obra, no resta ningún mérito al esfuerzo realizado por el ayuntamiento para buscar un edificio propio donde pueda exponerse en la Plaza Mayor, con un presupuesto que puede ser asumido por la institución municipal, con el asesoramiento y la dirección de personas muy cualificadas para hacerlo y con el acuerdo de la familia del escultor que forma parte de la Fundación de Baltasar Lobo.

Visto desde la asociación de Amigos de Lobo el edificio es raquítico; se debería aprovechar la obra de Lobo para hacer una magna exposición de arte contemporáneo con autores zamoranos en El Castillo, y para financiar tan magna como cara obra, deberían formar parte del patronato de Lobo otras instituciones que llevan años sin querer hacerlo. Visto desde el ayuntamiento anterior y el actual, y desde la Fundación de Lobo, ya ha pasado demasiado tiempo sin tener un museo digno para la obra del escultor esperando ese macromuseo para todos los artistas de la ciudad, y el de Lobo en la Plaza Mayor es posible hacerlo ya porque existe proyecto y dinero.

En este caso los zapatos que calzamos están cargados de la misma dignidad. Los de los amigos de Lobo del ayuntamiento ajustados a los pasos que hay que dar para recorrer el camino hasta la construcción de un Museo posible. Los zapatos que calzan los amigos de Lobo de la asociación son tan grandes que pueden perderse en el camino entre proyectos, instituciones y financiaciones que no han sido ni se vislumbran posibles. Tal vez podrían hasta ser intercambiables algunos días, si no prefirieran cortar cabezas en bosque ajeno.

Continúa el cuento contado por el Lobo, que difiere de la versión clásica, que todos conocemos desde la versión de Caperucita.

Versiones distintas como ha sucedido con las causas de los incendios que han protagonizado el triste verano vistas por los ruralitas que se quejan de que no les dejan hacer nada en el monte, y los urbanitas que dicen que lo que se necesita es más protección. O con las ayudas a los afectados, que son insuficientes según las organizaciones agrarias, y generosas para las administraciones como la Junta.

Como está sucediendo en el inicio del curso político entre las Comunidades Autónomas que apoyan la quita o el perdón de la deuda porque les beneficia como Cataluña, y los que aunque sean beneficiados prefieren calzarse los zapatos de "más vale honra sin barcos que barcos sin honra", que aplicados a la quita quieren decir que prefieren soportar la deuda que les impide mejorar los servicios para sus ciudadanos, a que se beneficien de ella los independentistas. Como pasa con Andalucía que es la comunidad a quien más se le perdona, que no apoya la quita para que no la tenga Cataluña. Zapatos autonómicos se llaman.

Y como no quiero olvidarme de Palestina, como sucede entre lo que para Israel es una guerra legítima y para el mundo entero –salvo deshonrosas excepciones- es un genocidio. Entre los que calzan botas militares y los pies descalzos de los niños que pierden sus zapatos en el bombardeo de sus casas.

El cuento visto por el lobo finaliza diciendo: "La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé que le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero si les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión".

Y es que el mismo lobo nunca ha sido igual visto por los ganaderos y por los cazadores que por los ecologistas y conservacionistas.

Dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro para ver su punto de vista. Y estoy de acuerdo siempre que no se confunda ponerse los zapatos con ponerse las botas, en cualquier sentido del término: enriquecerse algunos o aplastar a otros.

