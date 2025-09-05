Camiseta negra en la Vuelta a España

Varias personas sostienen banderas palestinas durante una concentración contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025. / Glòria Sánchez - Europa Press

Tras la invasión de Ucrania la comunidad internacional declaro un boicot a las actividades culturales en todo el mundo, muchos artistas, músicos, cantantes, actores de ópera vieron clausurados sus contratos en nombre del rechazo a los violadores de los derechos humanos, el primero de los cuales, consagrado por el derecho internacional es no invadir ningún país.

Por esa razón en 1989 se hizo el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú; por haber invadido Afganistán. Lo patrocinó sobre todo de los EE UU. En paralelo se dedicaron a financiar y armar a los talibanes con los últimos armamentos de la época. El éxito fue total: Rusia perdió la guerra y esos mismos armamentos fueron utilizados contras las tropas norteamericanas y aliadas que apoyaron el régimen no talibán. Hoy en Afganistán vemos como se practica el genocidio discriminador: se asesina la cultura impidiendo que las mujeres tengan derecho a otra cosa que a satisfacer las desaforadas ansias sexuales de sus varones.

En Palestina los judíos sionistas llevan más de un siglo haciendo lo mismo. Empezaron a invadir Palestina en 1820 y cuando fueron ya algo numerosos organizaron grupos terroristas dirigidos directa o indirectamente por Ben Gurrión, Golda Meir, Menahem Beguin, etc. , etc., hasta Netanyahu, todos presidentes de sucesivos gobiernos genocidas. En su juventud ponían bombas en sus propias sinagogas para engañar a los judíos palestinos que habían vivido en paz con los musulmanes palestinos durante siglos. Así les convencieron que eran víctimas de los palestinos; pero los terroristas eran los propios judíos. Como siempre, la mentira repetida suficientes veces engañó a la gente de buena fe. Aún la creen.

Han descubierto que es más fácil y barato matar de desnutrición a un niño que a un adulto. Ese infanticidio genocida nunca serán adultos y dejarán de nacer. Repiten así el genocidio – disfrazado de plaga bíblica - del infanticidio de los primogénitos de Egipto. Fue su pago por recibirlos cuando vagaban muertos de hambre por el desierto.

Desde 1948 el terrorismo "se legalizó" al cometerlo el "ejército regular". Las palestinas que caen vivas en sus manos son "usadas" para la satisfacción sexual de sus soldados como premio por practicar ese genocidio discriminatorio con los niños, que deja en mantilla el de Herodes, "que de casta le viene al galgo".

"Unipublic", una empresa privada de capital francés, su correo electrónico es info@unipublic.es, ha invitado a un equipo de ese país genocida que se llama Israel para que enmierde la Vuelta a España "blanqueando sus millones de asesinatos"; un puro genocidio por ser musulmán y nacido en Palestina. Esa actuación deportiva popular, como Eurovisión: "lavar la imagen" del genocidio.

El dinero no respeta los "valores humanos"; el mundo sería muy distinto al que es si cada uno lo respetara ejerciendo su presión popular – la democracia directa – que es un arma potente en nuestras manos. Les dolerá "por do más pecado había"– los beneficios económicos perdidos por blanquear el genocidio. Nosotros elegimos el bando: oponernos al genocidio boicoteando la vuelta o apoyarlo ignorando la imagen diaria de niños desnutridos muertos con pocos meses en brazos de sus madres. Este es nuestro referéndum. Votaremos cada día.

Hay muchas formas gratuitas de defender los derechos humanos de los palestinos; su derecho a recuperar su tierra y a vivir en ella en paz con quien quiera vivir pacíficamente en ella. Sudáfrica es un ejemplo de que eso es posible. Hoy en Sudáfrica viven en paz invasores e invadidos:

1ª: Enviar una carta al correo info@unipublic.es solicitándole que cancele la participación de ese equipo que representa a los genocidas.

2º.- Enviar una carta al correo de los otros equipos pidiéndoles que se nieguen a participar en una vuelta donde intervengan los que representan a los genocidas.

Para muchos el dinero vale más que los derechos humanos. Pero miles de c.e,. tienen fuerza. Más aún un whats app repetido un millón de veces. Propongo más acciones a título individual

3º.-Que quienes rechacen el genocidio ni saluden a quienes lo "lavan" al representarlo

4º.- Que las autoridades de los lugares por donde pase al vuelta no financien con fondos públicos ni paguen a la fuerza pública al servicio del negocio privado.

5º.- Que unipublic cree una camiseta de color negro para el campeón del equipo que representa a los genocidas.

6º.-Que los medios de comunicación ignoren al equipo que representa a los genocidas y que aparezca la bandera palestina desde la apertura del programa.

7º.- Llenar con banderas de Palestina los balcones y las pancartas entre viviendas de todas las travesías urbanas. La autoridad no lo puede prohibir.

8º.- Desconectar las cadenas que transmitan la vuelta. Conformémonos con el telediario. Los derechos humanos valen más.

Fue el P. Vitoria (1483-1546) quién "inventó" el derecho internacional moderno y un pionero en la defensa de los derechos humanos. Y ahí seguimos los españoles decentes; por desgracia no todos.

Abogado

