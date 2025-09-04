Se lo tuve que repetir varias veces esta mañana a mi amigo, tras haberle anticipado que estaba de acuerdo con una de las últimas decisiones que había tomado el presidente Donald Trump a propósito de los narcotraficantes, "Déjame que te lo explique, no es lo que parece", llegué a decirle.

Me interrumpió varias veces impidiendo que pudiera razonarle mi postura a ese respecto. "La gente va a pensar que has cambiado de chaqueta", me soltó dos o tres veces, la última de ellas de manera un tanto acalorada. Y es que mi amigo es de ideas fijas y de sacar conclusiones generalistas, de manera que es muy difícil que pueda estar de acuerdo con algo que no case con lo haya encasillado previamente o le haya puesto la correspondiente marca. Cierto es que de ese efecto adolecemos casi todos, aunque no sea óbice para que, al menos de vez en cuando, nos salgamos de la regla que nos hayamos marcado.

Me había referido a la decisión de poner al ejército de los EE UU a luchar contra las organizaciones de narco traficantes, a las que el presidente americano ha tachado de bandas terroristas. Y es en eso en lo que estaba de acuerdo, porque el mundo de las drogas es un poderoso enemigo de la sociedad en su conjunto, un ataque indiscriminado contra todo el mundo: contra los jóvenes y contra los viejos, contra los ricos y contra los pobres, contra las familias y contra los estados. Las drogas, allí donde entran hacen imposible la convivencia, creando innumerables problemas. Y todo ello en aras a que se lucre un número determinado de narco traficantes.

De la declaración de Trump no puede deducirse el lugar o lugares donde se desarrollaría esa campaña, si será en los Estados Unidos o en los países en los que priman los narcoestados. De momento afecta al mar del Caribe y al narcotráfico procedente de Sudamérica. De esos estados en los que las organizaciones de narcos pintan tanto o más que los propios gobiernos. De esos países que entendidos como un neologismo parecen indicar que los narcos influyen de manera importante en las instituciones políticas, o sea, en el poder. Aunque no haya ningún organismo homologado que catalogue a los narcoestados, lo cierto es que son muchos los países que, desde determinados análisis políticos y económicos, son considerados como tales en el ámbito mediático. Los hay en todos los continentes: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y México en América, Afganistán, Libia y Siria en Asia, Guinea Bissau, Cabo Verde y Nigeria en África, y Países Bajos y Albania en Europa, son algunos de ellos.

Si la lucha contra el devastador fuego no es una cuestión de estado ¿Qué es entonces una cuestión de estado?

Los estados, en general, no solo no están siendo capaces de acabar con ese cáncer que es el tráfico de drogas, sino que los tentáculos de esa lacra se encuentran cada vez más extendidos por el planeta. De manera que si se quiere luchar con ciertas probabilidades de éxito no parece descabellado acopiar fuerzas y gestionar el mayor número posible de alianzas. Así que, el hecho de que país más poderoso del mundo esté anunciando combatir esa plaga es digno de ser alabado.

Solo Trump sabrá lo que está pergeñando. Ojalá que su plan no atente al derecho internacional. Ojalá que no de pie a "arreglar" otras cosas. Ojalá, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no trate de justificar daños colaterales. Pero, hasta el momento, al menos conceptualmente, no parece que haya que reprochar nada al presidente americano. Cabe preguntarse si existe alguien, al margen de quienes viven del mundo de la droga, que no le haya parecido bien que los EE UU se comprometan a llevar a cabo una misión que, aunque aparentemente utópica, es susceptible de poder llevarse a efecto. La misión se antoja difícil, por no decir imposible, pero digna de ser considerada.

Ya se sabe que hablar bien de Trump a estas alturas de la película está mal visto. Pero, ya se trate de Trump o de cualquier otro personaje, al menos estadísticamente hablando, cabe decir que no todo lo que hace cualquier persona esté mal, como tampoco afirmar justo lo contrario. Claro que, en un país como el nuestro, en el que somos más fanes de los partidos políticos que de los clubes de fútbol, somos capaces de romper los principios de la estadística. No hay más que ver a nuestros votos siguiendo la estela de las siglas en la lugar de la de los hechos.

Las reacciones y actuaciones ante las catástrofes tanto por parte del gobierno central como de los autonómicos no parecen pasar por buscar soluciones de futuro, sino simples confrontaciones verbales, que hacen que tengamos que escuchar frívolas chorradas y chascarrillos faltos de gracia. Y si fuera cierto ese dato que dice que más del cincuenta por ciento de los fuegos que se producen en España son provocados por la mano del hombre, estaríamos, sin duda, ante unos actos terroristas perpetrados contra la naturaleza, con toda probabilidad de mayor gravedad que los que proceden del terrorismo, llamémosle, "convencional".

Ante la dramática situación de la España incendiada, ahí tenemos a la clase política agitando el soplillo para avivar los fuegos que asolan nuestros campos, en lugar de prestar ayuda haciendo uso de una manguera de agua. Se echa mucho en falta la existencia de hombres de estado en lugar de cantamañanas de estadio, de estadio de fútbol. Más coordinación y menos reinos de taifas no sería nada descabellado. Más asumir responsabilidades y menos echarle la culpa al de enfrente más lógico. Porque si la lucha contra el devastador fuego no es una cuestión de estado ¿Qué es entonces una cuestión de estado?

Esto último no llegué a comentárselo a mi amigo. Ya se lo diré otro día. "Déjame que te lo explique no es lo que parece", tendré que volver a repetirle.

