Debe haber dimisiones

Ante lo sucedido, que ha sido dantesco, tiene que haber dimisiones. A estas alturas ya no se aceptan las excusas. No valen. No conducen a ninguna parte más que a dilatar la permanencia de quienes no se van motu proprio y por lo tanto hay que empujarlos a la dimisión. Hay que tener gallardía también para eso. Para irse y para empujar al que debe irse. Si no saben gestionar, si n o saben estar a la altura, ¿qué hacen ocupando unos puestos de responsabilidad quienes en realidad son unos irresponsables?

El consejero Quiñones es incapaz e irresponsable. No queremos encorbatados y bien plantados, que también, pero no sólo eso. Queremos políticos que se mojen el culo, que se manchen los pies de barro y se llenen la cara de hollín. No queremos figurines y mucho menos figurones. A todos cuantos ocupan cargos de responsabilidad, antes de entrar hay que mostrarles dónde está la salida, es decir, hay que enseñarles a salir. No hace falta hacer uso de la fuerza, no hacen falta empujones cuando se sabe que los cargos no son eternos. Ese es el problema que pierde a la mayoría de políticos a izquierda y derecha, creer que tienen la plaza a perpetuidad.

En el resto de países de la Unión Europea, las dimisiones están a la orden del día. La dignidad va por delante del cargo. En España es todo lo contrario, ni con agua hirviendo los mueves de la poltrona. Esto va para todos. En nuestro caso, hay que circunscribirlo a Castilla y León donde las pérdidas han sido tan graves y cuantiosas. Cuando hace tres años la ineficacia de una persona calcinó la Sierra de La Culebra, se tuvieron que tomar cartas en el asunto y por vergüenza torera haber dimitido o hecho dimitir al responsable máximo. Ni lo uno, ni lo otro. Y tan culpable es el inútil como el consentidor.

Los ciudadanos están esperando un gesto que les reconcilié con la res política. No hay manera. Bueno, sí la hay, se debe coger al toro por los cuernos y para eso se necesitan bemoles. En Castilla y León hay muchos y muy buenos políticos condenados al ostracismo que se pueden recuperar. Háganlo. Sin equivocarse. No me diga por qué siempre ponen el dedo de nombrar en la persona equivocada.

Debe haber dimisiones, ¡ya! Urge.

