Si el día después comenzara hoy, deberíamos exigir que la gestión de los incendios de sexta generación estuviera en manos de responsables políticos de igual evolución, no en gestos improvisados. En un tiempo en el que la política necesita credibilidad, la imagen del presidente de la Diputación de Zamora actuando como bombero no ha fortalecido la institución, sino proyectado una confusión institucional impropia de cualquier organización profesional.

Tampoco cabría presentar como prevención eficaz un kit de tres mangueras por pueblo, con un coste de 603.000 euros –menos se ha gastado en algún plan provincial– cuando los incendios exigen planificación rigurosa, formación y medios adecuados. Iniciativas que se visten de compromiso político, pero que constituyen gestos sin valor añadido, alimentan una peligrosa debilidad institucional.

Si la prevención comenzara hoy, ningún dirigente debería sofocar fuegos en el pueblo de al lado ni exhibir protagonismo, sino garantizar que exista una plantilla dimensionada, estable y con medios suficientes para responder. Ponerse un uniforme de bombero y salir en prensa y televisión sería una invasión del espacio técnico que desdibujaría los límites entre lo político y lo operativo.

Profesionalizar los cuerpos públicos exige respeto de roles, ni afición ni teatralidad simbólica. Cuando la autoridad se confunde con la función, la política degenera en moralinas y estrategia de imagen, populismo encubierto. Confundir profesionalidad con improvisación pone en riesgo no solo la credibilidad institucional, también la seguridad de quienes lo toman como ejemplo.

Ninguna vocación personal justifica la invasión institucional. Respetar los límites de cada función es esencial para sostener la confianza ciudadana. Porque la gestión responsable nace del respeto a las instituciones, no de su patrimonialización personal. El control político y la coordinación tampoco se mide en bocanadas de humo, sino en la calidad de las decisiones públicas y en la eficacia de la prevención.

Aplaudir y disculparlo nos haría cómplices por omisión, incapacitándonos para exigir verdadera responsabilidad política y mejores instituciones.

