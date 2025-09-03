Me preocupa mucho

Pues, sí. Me preocupa y mucho el notable cambio experimentado por los turistas europeos a la hora de elegir destino turístico. Nos estamos poniendo tan bordes con los turistas extranjeros que pueblan nuestras playas y ciudades que nos estamos cargando el turismo sin hacer nada para revertir el cambio. Es verdad que Gran Bretaña continua liderando el ranking de países emisores hacia España. Pero no es menos cierto que el turismo alemán reduce su presencia en España. Y así viene ocurriendo por segundo año consecutivo.

Es verdad que las Islas Baleares siguen constituyendo un foco de atracción para los teutones, pero con una importante caída interanual. Así no vamos bien. Hay que hacer algo para recuperar el importante porcentaje perdido que tiene un nuevo lugar de destino, por cierto, maravilloso, para pasar sus días de asueto. Ese destino no es otro que Turquía. Por cierto, Turquía no es sólo Estambul. El Imperio Otomano está cargado de hermosos lugares y de muchas sorpresas. Tanto la parte oriental, más extensa, como la occidental.

El cambio de preferencias de los turistas alemanes es un hecho incontrovertible. Sus escapadas a Turquía, a pesar de la distancia, más de 2000 kilómetros, son cada vez más frecuentes en detrimento de Mallorca, Menorca e Ibiza. Y como en algunas comunidades autónomas sigan poniendo cara de perro al turismo, nos quedaremos más solos que la una.

Es verdad que España sigue ofreciendo una amplia diversidad de propuestas para todo tipo de viajeros, pero la tendencia descendente en algunos de los destinos más tradicionales, como las islas, plantea interrogantes. Turquía es una alternativa maravillosa. En Alemania residen más de cuatro millones de turcos que se han integrado plenamente y hoy son grandes empresarios, actores de cine, médicos, abogados y autónomos con proyección internacional. Es gente competitiva, con buen cerebro para los negocios y de fácil integración.

Por unas u otras circunstancias, nos están comiendo el terreno. Una vez perdido ya no se recupera. Tenemos que cambiar la actitud hacia el turista y algunos aspectos que nos penalizan. En el caso del turista alemán, además de demandar un clima agradable, buena gastronomía y playas, también busca mejores precios y un trato más competitivo, aspectos que Turquía está sabiendo aprovechar. Bajémonos del machito y hagamos lo mismo. n¡

