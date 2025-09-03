Hablemos de comunismo

El desconocimiento sobre el comunismo es preocupante. La razón está en el lavado de cerebro al que ha sido sometido el personal; lavado tan sucio que parece que la historia de la humanidad fue un paraíso hasta que aparecieron los comunistas.

Cuando lo cierto es que los humanos hemos vivido entre guerras (por herencias de monarcas, por riquezas ajenas, por religiones, etcétera) desde casi siempre. Lo que ha provocado miseria sin límites y miles de millones de muertos sin fronteras.

En ese transcurrir de la historia, es de suponer que hubo gentes que pensaron que la sociedad sería mejor si las riquezas fueran de todos, como había ocurrido en las tribus primitivas. Y es a mediados del siglo XIX cuando surge lo que se llamará la Liga de los Comunistas. En ella están, además de cristianos, Marx y Éngels a quienes se les encargará el célebre "Manifiesto Comunista".

Entonces, como consecuencia de la aparición de las tesis marxistas, la socialdemocracia se divide entre quienes apostarán por el "socialismo utópico" (los que consideran que al socialismo se llegará por la bondad de las gentes) y los que empiezan a defender el "socialismo científico" (quienes afirman que al empezar a repartir la riqueza de arriba a abajo, los poderosos y sus mercenarios se van a oponer a sangre y fuego). Esta división llega al Partido Socialdemócrata Ruso, donde a principios del siglo XX pasan a ser mayoría los marxistas, y como en ruso "mayoría" se dice "bolchevique" pues nacen los "bolcheviques" (en contraposición a los minoritarios: mencheviques).

Mientras, el capitalismo, que necesita sangre de cuando en cuando para aumentar las riquezas de los ya ricos, inaugura la Primera Guerra Mundial en 1913. Por entonces Rusia es un imperio gobernado por los zares, y lucha junto a los que ahora llamamos occidentales contra los de Centroeuropa (capitalistas también).

Pasados cuatro años, en 1917, la desesperación del pueblo ruso a causa de la guerra es tal (al ir al frente cantaban "adiós patria mía, ya no te volveré a ver") que eso, unido a una pobreza insoportable y creciente, hace que se rebele, y en febrero, la propia aristocracia destituye al zar, y se celebran elecciones.

Ganan los partidarios de la paz, pasando a ser presidente Kerenski (menchevique). Pero claro, como suele ser típico, los nuevos gobernantes no cumplen su programa y no traen la paz. Entonces el sufrimiento y la ira aumentan, y como ya existían los soviets (consejos de obreros, de campesinos, de barrio, de ciudad, etcétera), en ellos, los bolcheviques, que siguen apostando por la paz, ganan el apoyo popular, incluidos los soldados, y se toma el Palacio de Invierno sin apenas lucha. Sólo han pasado ocho meses y el pueblo protagoniza ahora la Revolución de Octubre.

Durante esta Revolución seguían sin existir los comunistas, y aunque aún no habían gobernado los bolcheviques (o sea no habían hecho nada malo) ya 14 ejércitos regulares extranjeros ¡¡¡14!!! entran en Rusia iniciando una guerra civil a favor de los poderosos y de los opresores. Pero gana el Ejército Rojo.

A todo esto Lenin ha propuesto que los bolcheviques pasen a llamarse "comunistas" (o sea aparecen en el mundo en 1917, no antes). Muerto Lenin en 1923, tras las secuelas de un atentado, le sustituye Stalin, un ex seminarista con manías moralistas y cruel, que ensombrece la transición hacia el comunismo (de hecho comunismo no ha habido todavía en ningún país y sí sólo intentos de alcanzarlo, vulgo "socialismo real") pero consigue derrotar al nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente la "dictadura del proletariado" de la Unión Soviética decide en 1991 dejar de serlo. Proceso durante el cual no hay ni un muerto, siendo hoy Rusia un estado capitalista.

Para los poderosos el comunismo es malo porque en teoría es bueno, y además: si todo el mundo quisiera podría existir una sociedad comunista, cuya ley sería la del Paraíso: "A cada uno según sus necesidades; de cada uno según sus capacidades".

