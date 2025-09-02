El lago sueña mares cuando el sol lo tiñe de rojo antes de ocultarse por Vega de Tera, señalando el eterno castigo al que esta tierra parece estar condenada. Lo que da el agua lo niega el fuego y al revés. Los elementos no acaban de concretar quién asestará el próximo golpe a una comarca que no cicatriza por miedo al olvido, el peor de los castigos. El ostracismo es la mayor condena que recae sobre Sanabria. No queda más que tragar saliva cuando el humo amenaza los caminos por los que corrías de pequeño mientras te cubría la hierba, guiando tus torpes pasos por una veiga que no te pertenece Tú a ella, sí, porque en eso consiste el arraigo. El sentimiento es enemigo del olvido y el miedo es una forma de sentir.

En la patria de los sueños, de los viajes de ida y de vuelta, lo material se sublima y todo flota en la neblina de ese sentimiento tan preciso de estar de vuelta en casa. Sanabria flota como su gente en ella, en la cuna de sus valles, solo mecida por el viento de Segundera y Trevinca, Puente Porto y Peces. Pero el cielo que las miradas surcan se ahoga en el humo de una realidad mayor que no entiende de sentimientos pero sí de sentir. El monte siente —y padece— el olvido de quienes desde los despachos se empeñan en tratar como Parque Natural a una zona, Sanabria, que aunque poca, aún conserva gente que vive de sus manos y no del sueño de la diáspora como los sanabreses de ida y vuelta, que cuando cierran los ojos abandonan las capitales para flotar en sus bosques y ríos, en su lago y en el olor del pan.

Aquel día trazamos uno de esos planes perfectos que prometen sellar en la memoria el tinte del recuerdo —cada vez los veranos son más breves. Las fiestas habían acabado y la sonrisa se negaba a borrarse. En una extensión de este furor, miramos al cielo; "esta noche veremos las perseidas". El paisaje del lago, sin embargo, nos hizo mirar de nuevo al cielo, o lo que se intuía de él. El naranja, esta vez, no lo daba el atardecer ni el delirio oceánico de un mar a mil metros de altura. El lago se teñía de rojo fuego, concretamente del que se fraguaba al otro lado del monte. Esa noche no hubo perseidas, ni deseos rumiados ni dedos señalando constelaciones inventadas, solo miradas de urgencia al cielo y aterrizajes forzosos en el suelo del que se despegan los pies.

El funeral del recuerdo no es el olvido sino la nostalgia. Sanabria guarda el luto de la ilusión. Recordar, apostado en el campanario, canciones infantiles cantadas de abuelos a nietos; la herencia de la alegría, la risa contagiosa y contagiada. Intento rememorar las palabras precisas de aquella historia inverosímil que mi abuela me contaba, sentado en su regazo. No alcanzo a evocar la rima. Agoniza en mi recuerdo una escena solo viva en la nostalgia. Seguramente me acuerde un día, sentado en el metro, lejos de aquí, más cerca que nunca. Los paisajes también son víctimas de este entierro. Al mirar desde la piedra la silueta del monte, con sus cicatrices adiles —el mismo que se aparece al cerrar los ojos, cuando los tejados se visten de roble y escanfreixo—, veo como los nombres de todos esos prados, fracciones de vida, se evaporan hacia el cielo de Bubela o se condensan en arroyo hasta el ombligo del valle.

Sanabria es víctima del fuego y también de las circunstancias. La vida la dan las personas, con su nostalgia y sus manos, las mismas que acarician el lomo de una vaca, siegan un prado o agarran una azada para hacer surcos y caños. Las víctimas, por ende, son las personas. No habrá ley ni designación que cerque el vuelo de la gente y de Sanabria, ni fuego que arrebate del sentimiento las armas frente al olvido. Nunca seremos nada porque siempre seremos algo, en el cielo o en el suelo.

Igual que San Manuel le confesaba a Lázaro la tentación que le provocaba el agua del lago —como quien se entrega a una obra que da sentido a su vida—, bomberos, voluntarios, sanabreses y foráneos tientan las llamas y el humo para proteger la quietud de las aguas y los sueños. Sirva esto de agradecimiento por parte de un sanabrés de la diáspora que, como el lago sueña mares, sus lágrimas sueñan el lago, que le sigue tentando.

"Sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe éste vida como el lago sueña el cielo".

De Unamuno, M. (1931). San Manuel Bueno, Mártir

