Sobre la jubilación reversible

"Empieza tu mejor proyecto: vivir sin horarios".

Recientemente hemos oído hablar sobre “la futura jubilación reversible”, que, dicho claramente y en pocas palabras, es pasar de estar jubilado a empleado nuevamente, esto es, de estar liberado de obligaciones laborales a ir a trabajar.

Sobre el manido tema de los diversos tipos de jubilaciones, hemos oído hablar de la jubilación anticipada, parcial, demorada, activa, flexible, ahora reversible.

Hay una realidad social, cual es, el deseo que, se aprecia en la calle, en la mayoría de las personas de una determinada edad, de llegar a poder disfrutar de una jubilación digna, en su concepto más amplio, a saber, con una buena base reguladora y con salud.

Ustedes. seguramente me comprenden perfectamente, cómo pasar de jubilado a empleado, a trabajador, con lo que ello comporta de cumplimiento de horarios, órdenes, servicios jerarquizados, etc.

La jubilación reversible, es de momento, una propuesta legislativa sometida a debate, y su finalidad u objetivo es permitir a las personas ya jubiladas volver al mercado de trabajo, con incentivos económicos que refuercen esta modalidad.

En el presente año, la edad de jubilación es la de 65 años, para quienes tienen cotizados al menos 38 años y 3 meses. Quienes no tengan esos años cotizados tienen que esperar a los 66 años y 8 meses.

Se habla en determinados círculos, qué en unos años, tal vez, será necesario llegar a los 70 o 71 años, motivado, como es sabido, por el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Nada nuevo bajo el sol.

Con la jubilación reversible tratan de motivar la vuelta al trabajo voluntariamente y los ya jubilados que opten por esta vía, seguirán cobrando su pensión de jubilación y van a tener una bonificación de entre el 10% y el 20%.

En su momento, habrá que ver los requisitos.

Hasta ahora, esta situación como bien sabemos, era la mal llamada jubilación flexible.

Hemos de ser sumamente realistas y, pensar que tal vez, pocas empresas estén en disposición de contratar, salvo alguna excepción, a mayores de 65 años, teniendo en cuenta su edad, estado físico y formación actualizada.

Ahí queda planteada la cuestión y, piensen si va a ser una solución al problema de las pensiones.

Parece ser que, ahora tratan de apostar por la experiencia y la responsabilidad social, cuando humildemente creo, que se trata de tener mayores cotizaciones y menor gasto en pensiones.

En su día me llamaron la atención las frases: “Que disfrutes del tiempo sin reloj. ¡Feliz jubilación!”

“Una jubilación exitosa no se mide por lo que dejas atrás, sino por lo que haces con tu tiempo libre “.

Les anticipo que mi tiempo libre, lo dedico a leer, escribir, pasear, conversar, cuando las personas con las que me encuentro no están excesivamente ocupadas, acudir a conferencias, etc. levantarme temprano, si me apetece, sin despertador.

Ustedes eligen, o permanecer jubilados, o volver al corte, al tajo, que decimos por estos pagos.

Pedro Bécares de Lera

