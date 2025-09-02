El fuego: perder un espacio

Visito la exposición de Tina Barney, "Lazos familiares", en la Tabakalera de San Sebastián. Recorre cuarenta años de su carrera mezclando fotografías de sus comienzos y trabajos inéditos, con obras de encargo y personales y dos películas nunca mostradas antes. Tina Barney fotografía a los estadounidenses de la costa este, las relaciones entre generaciones y en particular la cuestión del modelo parental. La transmisión, la educación y los códigos de clase son el hilo conductor de su obra. En los años ochenta y noventa se centró en su acomodada familia cercana. Su trabajo luego se extendió, en particular a la aristocracia y la alta burguesía europeas; a partir de los años 2000 trabajó por encargo para la prensa, la moda y la publicidad.

Visito también la exposición de Jana Leo, "El cuerpo como último territorio", en la Neo Mudejar de Madrid. La muestra en palabras de Leo parte de una constatación inquietante, en un mundo hiperconectado, donde gran parte de la vida se filtra por pantallas, el cuerpo físico ha perdido parte de su capacidad de presencia. El cuerpo como frontera y como reivindicación. En sus primeras obras se centró en el videoarte y la fotografía, posteriormente amplió su trabajo al vídeo, el ensayo o la arquitectura. Sus trabajos exponen la intimidad en el espacio público y la relación entre arte y ciudad.

La Colegiata de Santa María la Mayor de Toro es una joya arquitectónica. No hay mucho más que añadir.

Tina Barney, Jana Leo y La Colegiata están unidos por la narrativa visual del espacio. Los espacios dicen cosas, cuentan cosas, sin palabras. En el libro "La poética del espacio", Gaston Bachelard explora como los espacios íntimos como la casa, el rincón o el nido nos afectan emocional, psicológica y poéticamente. Bachelard plantea que los espacios no son solo físicos o geométricos, sino vividos emocionalmente. Cada lugar íntimo que habitamos moldea nuestra memoria, nuestra imaginación y nuestra forma de ser en el mundo. Las fotografías de Tina Barney son escenarios con códigos de clase, el espacio es el personaje; en las de Jana Leo el espacio es un sujeto crítico, refleja estructuras sociales y personales. La policromía del Pórtico de la Majestad de La Colegiata es una forma visual de contarnos el Evangelio. Cada uno, desde distintos lenguajes y contextos, nos dice que el espacio no es solo materia o vacío, sino una experiencia compleja que contiene memorias, emociones, sentimientos y luchas humanas.

Cuando un espacio es destruido, no se pierde solo una estructura física o un bien económico, se pierden emociones, sentimientos, símbolos, conexiones, arraigos, relaciones. Perder un espacio es perder una forma de ser y estar en el mundo, nos deja un vacío narrativo. la destrucción del espacio borra identidades, memorias o comunidades. Donde hubo una casa, ahora hay un hueco. Pero el hueco sigue hablando que diría Bachelard.

El perímetro del incendio de Sanabria supera los 100 kilómetros; donde antes había territorio ahora hay tierra quemada; pero la tierra sigue hablando.

Escuchémosla.

