España no funciona

A fuer de ser sincera debo decir y digo que España sí funciona, quienes no funcionan son los responsables de manejar los hilos que mueven la vida económica y social de esta España mía, de esta España nuestra que, en algunos aspectos, no reconozco. Mientras la primera ministra italiana, Georgia Meloni, se fue de vacaciones pagándolas de su bolsillo y en plan austero, el presidente del Gobierno de España, disfrutó de las suyas en un palacio real, rodeado de un dispositivo de seguridad que ni el propio Trump.

A ver, 40 efectivos movilizados por el Gobierno para blindar al también líder del PSOE, la prohibición de navegar en la costa de Teguise donde se ubica el palacete, por "motivos de seguridad", amén de dos helicópteros ‘Superpuma’ para sus visitas exprés a las zonas incendiadas y la lancha con la que se dio un garbeo por la mar océana. Sus vacaciones han salido por un pico cifrado en unos 850.000 eurazos.

Y todo eso con España a medio pistón o directamente sin funcionar. Lo que no funciona pasa directamente por Renfe, paradigma de la impuntualidad, de las averías, de los retrasos, de las arbitrariedades, como lo que han hecho con Sanabria y con un ministro que, en lugar de ejercer, se dedica a lo que mejor sabe hacer: pasearse por su red favorita poniendo a caldo a unos y a otros, siempre y cuando unos y otros sean del Partido Popular.

Las de agosto y también las de julio, han sido unas vacaciones para olvidar en lo tocante a transporte ferroviario. Encima no se puede reclamar porque no te atienden, porque no te compensan, porque a Oscar Puente no le da la real gana. Su actitud y su soberbia, frente a los viajeros afectados, es vergonzosa. Por Zamora que no vengan, con puntualidad suiza, a inaugurar el tren de que se trate porque hay que echarlos a patadas. La puntualidad es para los viajes inaugurales, luego, si te he visto no me acuerdo.

Además, está lo de las mafias que han encontrado en España el cuartel general perfecto para sus fechorías, la violencia en auge, la inmigración que no cesa y que no llega de la forma adecuada, la luz por las nubes, los precios de los alimentos disparados y la vuelta al cole a precios prohibitivos. Y, luego, nos dirán que España va bien.

