Veneno político

En los últimos meses, la política se ha convertido en un campo de batalla verbal donde el insulto reemplaza al argumento y la intolerancia ahoga el debate. Oigo estupefacta (aunque no sé de qué me sorprendo) que un cargo del PP, que lleva algo de Educación e Igualdad (pásmate) en la ejecutiva de Feijóo, ha insultado sin ruborizarse a una periodista que dice su opinión sin, precisamente, insultar a nadie. "¡Señorita y prostituta!" han sido dos de los calificativos que ha utilizado este "educado y tolerante" dirigente para criticar las opiniones de la periodista que, como queda claro, no le han gustado nada de nada. Quizás le hace falta algún método de relajación que desconoce y que debería de utilizar para tranquilizarse un poco (haberlos haylos).

Luego escucho al dirigente de Vox, (el que siempre nos quiere salvar la vida) que ha dicho que hay que hundir el barco de la ONG Open Arms y alucino en colores. Para este señor no tengo remedios porque, de donde no hay no se puede sacar.

Y ya, para remate, escucho en el debate del pleno de las Cortes de Castilla y León a Mañueco buscando excusas para salir airoso en su gestión contra los fuegos, con un Quiñones desaparecido en combate. Sin reconocer que han sido unos incompetentes a pesar de haber presupuestado más de 104 millones de euros en prevención para la comunidad. Solo se han gastado el 48%. Los negacionistas climáticos (PP-Vox) tergiversan los hechos como forma de autoengaño para evitar tener que modificar su comportamiento que perjudica, claramente, el medio ambiente y pone en jaque vidas humanas. Me remito a los hechos acaecidos y a las reivindicaciones de los agentes forestales. Como era de esperar, le echó la culpa a Sánchez (ja,ja,ja) . ¡Hala, apaga y vámonos! Aquí todo vale. Hay que decir mentiras hasta la saciedad, repetirlas hasta la saciedad, y esperar que la gente se crea todo lo que dicen (haberlos también haylos).

Les faltan razones, no tienen argumentos creíbles, no aportan ni una solución a los problemas, solo saben insultar y están ansiosos de llegar al poder a costa de lo que sea y de quien sea. Pactan con el diablo. Están jugando a la guerra de desgaste y es muy peligroso. Quieren hacerle entender al pueblo que la democracia está debilitada, que nadie es bueno, que la política constitucional y demócrata vale de poco, que los políticos (salvo ellos) son una panda de amigos en busca de su propio beneficio, que hay que poner normas más rígidas, más restrictivas, quitar derechos, cerrar fronteras. La falta de educación y la falta de respeto por parte de algunos dirigentes políticos llega a ser insultante.

El próximo año habrá elecciones autonómicas y Mañueco será el candidato para gobernar una comunidad que, después de 38 años gobernada por el PP está hecha un cristo. Un presidente que reniega de sus competencias para que nadie le exija sus deberes

Es increíble que, en 2025, en el siglo XXI, estemos tan preocupados por la salud de nuestra democracia. Muy preocupados. Hay gente que se cuestiona la democracia como gobierno a estas alturas de la película. Siempre es mejorable claro está, ¿pero hasta el punto de cuestionársela?

Nos quieren débiles, divididos, enfrentándonos unos a otros, siendo intolerantes. Han puesto el ventilador en marcha para esparcir mierda sin darse cuenta de que "ellos" también forman parte del tablero político. El próximo año habrá elecciones autonómicas y Mañueco será el candidato para gobernar una comunidad que, después de 38 años gobernada por el PP está hecha un cristo. Un presidente que reniega de sus competencias para que nadie le exija sus deberes. Un presidente que no cuida la calidad humana y profesional de nadie. Un presidente que pide que "los demás no saquen rédito político" de las catástrofes (madre mía). Un presidente que se jacta de dar dinero a través de subvenciones como si le fuera la vida en ello porque creerá que con eso ya lo tiene todo solucionado. Eso es tirar con pólvora ajena porque el dinero es público y no suyo. Un presidente que no tiene escrúpulos en criticar a otros y hacer él o los suyos lo mismo o peor que lo que critica. Un presidente que vive en un eterno púlpito. Un presidente, representante de un partido político que no es capaz de convivir con las diferencias, que no entiende que la democracia no es "eliminar al otro" y que no tenemos por qué pensar igual. No somos los "enemigos".

La intolerancia nos condena al fracaso y hay quien, en el PP, está empeñado en ello. Hay una frase muy "mantra" que he oído mucho últimamente y que es realmente a lo que juegan algunos para conseguir sus objetivos y es eso de "todos son iguales". Frase oída en bares, en centros de salud, en la calle, en la tienda… Eso es lo que quieren los enemigos de la democracia porque serán los que salgan ganando cuando la gente no vaya a votar. ¡Dicen que "es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza"!

Quiero añadir: Cuidado con escupir para arriba, que, ya sabes lo que pasa ¿verdad? Yo, mientras tanto…seguiré siendo ¡Pueblo Salvaje!

Nieves García es diputada provincial del PSOE

