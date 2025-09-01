Los vecinos y vecinas de Carracedo lamentamos su gestión

Cuando hoy (por el sábado) me he levantado y he leído que otra vez sale usted en los periódicos me ha sorprendido su capacidad de mentir. ¿Cómo se puede jugar con algo tan serio como es la supervivencia de las personas en el entorno rural?

De noticias anteriores leía que hablaba de que no se le había dado formación para utilizar una dotación de mangueras, que tenía de plazo hasta septiembre para instalarlas y ya el colmo de los colmos es que diga que las mangueras estaban en el lugar del incendio.

¿Se imagina las consecuencias que tendría si en un edificio público se quitaran los extintores porque según su criterio la gente no tiene formación?

Soy vecina del pueblo, viví el incendio y ayudé a apagarlo en sus horas más duras. Y puedo decir muy alto junto a mis vecinos; que las mangueras no estaban el día del incendio. Se vieron afectadas unas cuantas casas, no sé si sabe usted. Porque yo no le vi ni gestionando nada ni en primera línea.

Bueno miento, sí le vi cuando venían los medios de comunicación a hacerse la foto.

Las mangueras no estuvieron el día que entró el fuego en el pueblo. Se le reclamaron, las llevó después del incendio y cuando teníamos todo instalado para un servicio de vigilancia se las volvió a llevar. No sé si las quiere conservar en un museo o simplemente quiere privar a los vecinos de los pocos medios que tenían.

Hablemos también de las bocas de riego. Por desgracia el pueblo de Carracedo se ha visto afectado en varias ocasiones por el fuego. Las bocas abren, pero no son suficientes. Se le ha dicho ya en varias ocasiones, pero seguimos igual.

Debe de hacer un ejercicio de autocritica y escuchar a sus vecinos. Si no seguirá cometiendo los mismos errores una y otra vez.

Carolina Carracedo Lobato

