Como el que no quiere la cosa estamos en septiembre. Hemos entrado de lleno, casi sin enterarnos, preocupados como estamos por la magnitud del fuego que se ha comido literalmente buena parte de la provincia. Agosto ha pasado con más pena que gloria. Un agosto lleno de humo, del calor insoportable de una ola en exceso larga, aumentado por el otro calor destructivo, el del fuego. En este caso sí estamos en la obligación de mirar hacia atrás y hacerlo incluso con ira, aunque yo no sea muy partidaria. La ira del abandono, de la ausencia de una buena gestión, la ira del olvido inmisericorde de esta tierra a la que sólo vienen a pasearse, a contarnos sus trolas y así nos van despachando.

Estamos en la obligación de mirar atrás para no olvidarnos de todas y cada una de las localidades arrasadas por el fuego, del monte, de los vecinos afectados con los que estamos en la obligación de volcarnos y con los animales. Sí, con los venados, con las vacas, con las ovejas, con algún perro y algún gato que otro, con todos los animalitos del planeta azul que han perecido envueltos en llamas. No he visto a los animalistas, no ya salir en su defensa, sino acudir a los lugares de los hechos y arrimar el hombro como sí han hecho otros.

Mira, en eso aplaudo al presidente de la Diputación. Se ve que Javier Faúndez es alcalde de un pueblo, concretamente de Trabazos. Lo lleva en los adentros. Lo hizo bien. Se remangó, se puso el traje de faena, se metió en harina y ayudó hasta donde pudo o le dejaron. Políticos así son los que prefieren los votantes. Nada de ir al lugar de los incendios de visita y vestidos como para ir de boda o casi. La camiseta, la sudadera, un pantalón viejo, botas de andar por el campo y a sudar el cargo y a mancharse como se manchan los bomberos, los voluntarios y los efectivos de la UME.

Estamos en Septiembre y no sé qué va a pasar en estos 30 días que inauguramos en la semana 36 del año y finalizaremos en la semana 40 de este 2025 que ha quedado para la historia de los desastres que casi acaban con la provincia de Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo