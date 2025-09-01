Migrantes, emigrantes, inmigrantes

De un tiempo a esta parte a los medios de comunicación les ha dado por llamar migrantes a quienes llegan a nuestro país, procedentes de otras latitudes, con la idea de afincarse entre nosotros. Hasta hace poco tiempo, esas personas eran denominadas inmigrantes, dejando el término emigrantes para quienes salían de España para erradicarse en otro país. Eso lo dejó muy claro Juanito Valderrama a mediados del siglo pasado cuando compuso la famosa canción "El emigrante" que años después también interpretarían otros cantantes. Una copla que dedicó a los exiliados españoles que tuvieron que salir por pies, tras la guerra civil española, según dijo el propio autor muchos años después. Claro que no le quedó otra que modificar el título para preservar su seguridad personal, cambiando lo de exiliado por lo de emigrante: ese cambio hizo que el régimen franquista llegara a calificarla de "muy patriótica".

El término migrante, tiene que ver con el verbo migrar, que está referido a cualquier individuo que cambie de país, ya sea inmigrante o emigrante. También es de aplicación a las aves. De ahí que denominemos aves migratorias a las que cambian de país en función de la estación del año de que se trate. Así que migrante es un término genérico y emigrante e inmigrante las denominaciones específicas según el punto de vista desde el que se analice ese fenómeno.

En cualquier caso, Valderrama dejó una incógnita por aclarar, cuál es la de la intención de la primera estrofa de la canción que venía a decir "Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil", ya que no nos dijo a quién pertenecían esos dientes, ni si alguien los habían arrancado a tortazos. O si pertenecían a algún difunto o difunta desconocidos. O si se trataba de una simple metáfora. Aunque puede ser posible que pertenecieran a España, su querido país. No hay más que recordar el párrafo siguiente, que rezaba "Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti". O cuando en otro momento llegaba a decir "Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida, y aunque soy un emigrante jamás en la vida podré olvidarte".

Por aquellos entonces se escuchaba todos los días esa canción en la emisora EAJ72- Radio Zamora, que era la única que existía por estos pagos, en la emisión de los discos dedicados, en la que alguna chica se la dedicaba a su novio que estaba haciendo la mili en África. Una emisión que "lanzaba a las ondas" un hombre entrañable que durante décadas llevó el peso de la radiodifusión en Zamora, cuyo nombre era Vicente Planells. Un ibicenco afincado en Barcelona, que compartió emisora con el admirado humorista Miguel Gila. Ambos vinieron a hacer la mili a Zamora, tras la guerra civil. El uno había combatido en el bando republicano, el otro había pasado la guerra en "territorio enemigo". Ninguno de los dos osó decir que Valderrama había estado en la guerra civil combatiendo con la CNT, fuera o no en la retaguardia, porque hubiera peligrado su integridad física.

Podría ser que el hecho de llamar ahora migrantes a los extranjeros que llegan a España en busca de trabajo sea debido a que alguien pueda entender que inmigrante o emigrante sea un término peyorativo. Pero en la canción de Valderrama nadie llegó a interpretarlo así, aun a pesar de los más de un millón de españoles que se vieron obligados a emigrar a otros países (solo en Alemania llegó haber más de trescientos mil) sino más bien unos héroes, ya que las pasaron putas trabajando duramente para sacar adelante a sus familias. Algunos regresaron a España. Otros se afincaron fuera de su patria. Todos ellos contribuyeron a que entrara un montón de divisas en España que le vinieron de perlas al régimen del general Franco.

Hace unos pocos años, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Valderrama un nutrido grupo de conocidos intérpretes de la canción de nuestro país, como Serrat, Ana Belén, Mercé, Perales, Estrella Morente y otros muchos, grabaron un disco rindiéndole homenaje.

Nosotros, a nivel local, y salvando las distancias, quizás tuviéramos que dedicar algún recuerdo al inefable Vicente Planells, que lo mismo radiaba un partido de fútbol que una procesión de semana santa, y anunciaba las excelencias del "Bazar J" o de los "Almacenes Roncero", en una época en la que en la radio estaba todo por hacer. En unos años en los que la abuela bebía agua con un "caneco", los niños dejaban deslizar sus traseros sobre alguna "resbalina", y para llegar a tiempo a alguna parte había que "andar agudo" o para sentarse en el carnero, los niños se daban un golpe en la "mamola" saltando la barandilla de la estatua de Viriato.

