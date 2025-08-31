Una visita real, o cómo tejer el descosido de Sanabria

Visita de los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, a las zonas afectadas por el incendio de Porto, en Sanabria. / Emma V. Díaz / LZA

Han tenido que pasar diecisiete días y desaparecer 42.000 hectáreas de monte para que los vecinos de Zamora encuentren una mano amiga, alguien que les escuche, una palmada en la espalda, un gesto de complicidad. Los reyes Felipe y Letizia viajaron este miércoles a Sanabria simplemente para estar. Para dar aliento y convencer a sus habitantes de que el futuro sigue teniendo luz por más que la sierra se haya teñido de negro. Sin promesas ni grandes palabras, solo con su presencia, los monarcas han conseguido insuflar ilusión en una población harta de respirar el humo de los incendios y también el de una política que sigue en pie de guerra mientras la vida arde. Un soplo de aire fresco que, si bien no ha servido para apagar las llamas, sí ha conseguido borrar por unas horas el horror que campa este mes de agosto por la provincia como un empadronado más.

Sanabria necesita ayuda. Sus hosteleros cifran en diez millones de euros el bocado que el incendio forestal de Porto ha metido a las previsiones del verano. Un dato que impresiona de una vez, pero que se reparte entre muchos pequeños bares, restaurantes, casas rurales, hostales, hoteles, supermercados, panaderías y tiendas que tratan de sacar en la superpoblada temporada estival el dinero que les permita vivir con desahogo durante los meses en que esta España se convierte realmente en vaciada. La gente ha huido del fuego y no ha regresado, a pesar de que el agua del Lago sigue refrescando, que las noches siguen siendo aquí más amables y que el peligro real para las poblaciones es cercano a cero. Por eso, en este contexto, la visita de los monarcas se convierte en una primera piedra para la reconstrucción; una imagen de la comarca en positivo tras copar portadas y telediarios con el rostro de la catástrofe.

Pero no es el futuro de la hostelería el único problema de Sanabria. De hecho, el principal problema es el futuro, sin apellidos. Los reyes de España aprovecharon su visita a la zona cero de la catástrofe para reunirse con representantes de sectores afectados por los incendios y fue ahí donde conocieron el testimonio de Marta Fernández, quien les pidió por favor ayuda para poder alimentar a sus 200 vacas acostumbradas a pastar por un monte en el que ahora solo hay cenizas. Hablaron también con agricultores que comenzarán la temporada parados y con agentes medioambientales que solicitaron más medios ante el cambio de paradigma de los grandes incendios forestales.

Reunión de los reyes de España con alcaldes de las zonas afectadas por el incendio y representantes del Gobierno central, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora. / Casa Real

Aunque, probablemente, la reunión más importante que tuvo lugar el miércoles fue la de Felipe y Letizia con los alcaldes de los pueblos atacados por las llamas. Servidores públicos que no dudaron ni un instante en aprovechar su efímero altavoz para reclamar un plan estratégico que quite al oeste peninsular la vitola de territorio despoblado. El verano comenzó con toda una provincia levantada en armas ante el atropello de la retirada de frecuencias en la estación de Sanabria Alta Velocidad; un asunto que los regidores han traído de nuevo a colación cuando la temporada estival toca a su fin. Y es que, mantener la conexión ferroviaria con Zamora y Madrid es la única manera de evitar que esta porción de tierra entre montañas termine de desaparecer hundida en la falta de servicios, de manera que no puede haber incendios que tapen este objetivo.

La cercanía de los reyes de España con Sanabria y sus habitantes ha permitido que todas estas reivindicaciones lleguen a los oídos adecuados, teniendo en cuenta que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra, Ana Redondo, formaron parte del séquito presente en cada uno de los encuentros. Y esa ha sido la verdadera impronta de la visita de los monarcas: ofrecer a los ciudadanos de a pie la oportunidad de ser escuchados y con testigos por los gobernantes de los que depende su futuro.