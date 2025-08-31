El monte que se nos quema (Parte III)

Todos los medios de extinción son pocos cuando las circunstancias se vuelven adversas. Si además de ello los medios están fragmentados en 17 bloques, uno por Comunidad Autónoma, no se vuelven pocos sino irrisorios frente a incendios tan devastadores como los que hemos vivido en las últimas semanas o sufrimos en los últimos años en la Sierra de la Culebra, en Ávila y en otras regiones de España.

Claro que hay que desplegar el ejército sin complejos y con decisión. Está muy bien la UME para la acción directa contra el fuego pero ni es suficiente en la mayoría de los casos ni es eficiente destinar sus efectivos a labores relacionadas pero que no son directamente de extinción. ¿Por qué ese miedo cerval a desplegar otros cuerpos del ejército? En labores de apoyo, vigilancia y seguimiento, de ingeniería o manejo de maquinaria para levantar barreras ante el avance del fuego, para proteger zonas habitadas o de especial valor natural, para construir en tiempo récord caminos y puentes de acceso o evacuación, tanto de los servicios de extinción como de los civiles residentes en el área, o para crear campamentos de apoyo, de descanso y de organización del conjunto de los efectivos, militares y civiles, desplegados.

Todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Dejamos que España se queme por los incendios, se ahogue como en Valencia o se sumerja bajo la lava volcánica como en La Palma. Cualquier cosa antes que sacar los uniformes del ejército a la calle. A los independentistas les recuerda que España existe desde antes y por encima de sus fanáticas fantasías. A amplios sectores de la izquierda les sale un sarpullido cuando ven a un militar salvo que sea en la tele y del ejército de una dictadura comunista.

Hay que reforzar las políticas de prevención en cooperación con quienes habitan en las zonas de riesgo. Hay también que volver al sentido común en la preservación de la naturaleza y de su aprovechamiento por el hombre. Y hay, por último, no solo que tener buenos medios para la extinción, sino utilizar todos los medios al alcance para evitar aquello que no es inevitable.

