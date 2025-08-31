Aclaremos, en primer lugar, el título. Si son mayores, seguro que les suena, ya que es uno de los refranes o dichos populares de antaño que se utilizaban habitualmente en las conversaciones de la vida cotidiana. En mi pueblo, al menos, yo lo escuchaba cada tres por cuatro. Pero es posible que lo lea por primera vez y desconozca su significado. Si es así, no se impaciente: puede preguntar a los abuelos, a los padres o a la Inteligencia Artificial (IA), que lo sabe casi todo. Por curiosidad, yo he consultado a Gemini, la IA de Google, y el resultado es el siguiente: "La expresión "hechos son amores, no buenas razones" significa que el amor o cualquier sentimiento se demuestra verdaderamente con acciones y obras concretas, no solo con palabras, excusas o justificaciones. Las acciones son la prueba más valiosa y auténtica de lo que una persona siente o piensa, y son más fiables que las promesas vacías o las explicaciones bien elaboradas". Fin de la cita. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados pensando que adónde quiero llegar o ya lo han descubierto? Como son muy listos, seguro que lo habrán relacionado con los incendios. Y así es, aunque no solo.

Si hablamos de los fuegos, piensen en las declaraciones, las ruedas de prensa, los mensajes en las redes sociales, etc., de los responsables políticos de todos los signos. Por ahora habrán escuchado, como mínimo, tres ocurrencias: lo bien que lo han hecho los míos, lo mal que lo han hecho los demás y lo que a partir de ahora realizarán por quienes han sufrido las consecuencias de las llamas. ¿No les suena? ¡Pues claro! Aquí lo tenemos muy fácil: en 2022, con la Sierra de la Culebra en llamas, escuchamos esas palabras. ¿Y? La respuesta está en el título de la columna. Por tanto, como ciudadano, reclamo a quienes nos gobiernan en las diferentes administraciones (locales, regionales, nacionales o europeas) que el amor que dicen profesar hacia nosotros lo expresen con acciones y obras concretas, no solo con palabras, excusas o justificaciones que se lleva el viento. Que ya está bien de lanzarse los trastos a la cabeza mientras el pueblo observa con impotencia cómo arden los montes y se queman sus casas, las naves, el ganado, etc., o cómo pierden la vida quienes se dedican a apagar las llamas en el terreno. Al menos, por mi parte, queda dicho. Pero aún hay más.

El título sirve también para que cada uno de nosotros hagamos "examen de conciencia", que es como ahora se nombra al sanísimo ejercicio de la meditación o algo mucho más prosaico: la autoevaluación sobre lo que somos, hacemos o pensamos en nuestra vida cotidiana con quienes convivimos en casa, compartimos el tiempo en el trabajo o simplemente nos cruzamos en el rellano de las escaleras, en el supermercado, en la librería, en el bar o restaurante de la esquina, en el paso de peatones, etc. Pero muy especialmente piensen en cómo ven, cuidan y tratan a quienes necesitan ayuda, apoyo material o unas palabras de consuelo porque están atravesando una mala racha. Por eso, si hoy estuviera en el púlpito de una iglesia en la misa de doce, en una manifestación o en un mitin, les diría que leyeran de nuevo el título de esta columna y que exijan lo que dice. Pero ojo: lo exijan para ustedes pero también para los demás, porque si solo piensan en sí mismos vamos muy mal. Y lo más relevante: sean ustedes los primeros que verdaderamente ponen en práctica acciones y obras concretas de apoyo o reconocimiento. Porque las palabras, ya lo saben, se las puede llevar el viento.

Suscríbete para seguir leyendo