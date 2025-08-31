¿Qué se fizo de Suárez-Quiñones?

Intenté seguir por Televisión Castilla y León (Telecyl) la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes para hablar de los incendios, pero no la echaban. Ponían un programa de toros, que me gusta, dirigido por un buen periodista palentino, Carlos Martín Santoyo. Fue una de las cosas raras y sorprendentes de esa mañana de viernes en la que media España estaba pendiente de las palabras del presidente de la Junta,y de las críticas de una oposición que le esperaba con los cuchillos afilados. Pero, a la vista de que Telecyl seguía con el resumen de la feria taurina de Cuenca, opté por mover el dial radiofónico y manejar el mando de la tele para ver si había más suerte. Hallé un directo en 24 horas, de RTVE, y ahí seguí un ratito. Los demás medios daban un resumen de vez en cuando.

El resto de ese día fue muy interesante, pero completamente previsible. Ninguna novedad. ¿Alguien esperaba que Mañueco fuese a realizar la más mínima autocrítica?; si esta tierra, aun quemándose, es Jauja y está gestionada con la perfección más absoluta, ¿cómo esperar que su máximo dignatario admita algún error?; si Mañueco tarda casi dos horas y media en citar al consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, y hablar de su actuación, ¿qué podemos pensar, qué se puede esperar?; si el PP, con la fiel ayuda, entonces, de Vox ha rechazado la ley de bomberos forestales y otras iniciativas similares, va el presidente de la Junta admitir esos fallos y a entonar el mea culpa con más de 140.000 hectáreas quemadas en menos de un mes? No. Estaban muy claras las respuestas a estas preguntas retóricas. Lo sabía Mañueco; lo sabía la oposición y lo sabíamos todos.

Sin embargo, claro, no fue una comparecencia cualquiera. Desgraciadamente, Castilla y León pinta muy poco a nivel nacional, pero esta vez estaba en el centro de atención. De ahí que el PP tocara la corneta para que en la sede del Parlamento regional aparecieran diputados, senadores, alcaldes, presidentes de Diputación y otros altos cargos para arropar a don Alfonso. ¿Los necesitaba?, ¿hacían falta tantos y en esa actitud servil y de escoltas bien pagados y agradecidos? Intuyo que Mañueco estaba dubitativo e inseguro y necesitaba una buena claque para pasar el mal trago. Y para lograr la cuadratura del círculo, es decir no hacer ninguna autocrítica cuando es la Junta quien tiene las competencias exclusivas en materia de incendios, prevención, gestión, extinción. ¿Sorpresa? Tampoco. Se le echa la culpa a Pedro Sánchez y punto.

Incluso, algunos sectores del PP y ciertos medios de comunicación reprocharon a PSOE y a otros grupos de la oposición que forzaran "tan pronto" la comparecencia de Mañueco. A esas alturas ya habían acudido al Senado tres ministros exigidos por el PP. A eso se llama igualdad de trato.

El presidente de la Junta anunció, como no podía ser menos, ayudas importantes y máxima atención a los perjudicados, a quienes han perdió casas, naves, explotaciones ganaderas, pastos. No es para colgarse medallas ni para venderlo como favor. Es su obligación. El problema es que, después de los incendios de Ávila y del de la sierra de la Culebra, el personal no acaba de fiarse. Mucha promesa, mucha bla,bla, bla, pero la realidad es la que es.

La comparecencia de Mañueco tampoco nos aclaró la situación del titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Fue el último consejero en entrar al pleno y, por lo que me cuentan testigos, apenas habló. ¿Qué hace? En la rueda de prensa del jueves, le preguntaron al portavoz Carriedo por don Juan Carlos. Y Carriedo, como es normal en él, se fue por los cerros de Úbeda, cantinfleó un ratito y…. está trabajando mucho y dedicado a luchar contra los incendios. Pues, vale.

Carriedo aparte, a muchos nos gustaría saber dónde se ha metido el máximo responsable de Medio Ambiente, el que dijo que mantener bomberos forestales todo el año era "absurdo" y un "despilfarro". Y saber, claro, si va a seguir en ese puesto. Yo estoy seguro que sí.

