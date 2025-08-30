Violencia y falta de respeto

¿Qué está pasando en España para que ni siquiera se respete ya a los más respetados: la Guardia Civil? Es, sin duda alguna, el Cuerpo mejor valorado por la ciudadanía. Cabe preguntarse ¿por qué sector de la ciudadanía? Porque hay un sector ciudadano, ignoro si propio, es decir, español, extranjero, o ambos que parece haberse confabulado para atentar y responder con violencia e insultos a los agentes de la Benemérita. ¡Lo que nos faltaba!

La honorable Guardia Civil, la encargada de auxiliarnos y protegernos, la que en tantas ocasiones ha dado la vida por la Patria y sus moradores, sólo entre enero y marzo de este año ha sufrido 232 agresiones, es decir, los hombres y mujeres de la Benemérita han sufrido tres ataques cada día en España. La hostilidad manifiesta de unos pocos hace tambalear la seguridad de todos. Si después de lo dicho, este Gobierno que hace aguas por todas partes, sigue sin considerar a la Guardia Civil una profesión de riesgo, que se vayan de una vez por todas. Porque, encima, el triunfalismo permanente de Marlaska no permite saber la realidad que no es otra que la necesidad de 20.000 agentes del Instituto Armado y la Policía Nacional.

Los ataques a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van en aumento. Se les está perdiendo algo fundamental que lo da la integridad, el valor, la lealtad, la responsabilidad, y el sentido de la justicia, entre otros muchos valores, se les está perdiendo el respeto, precisamente uno de los valores que debe adornar a todo ser humano porque de lo contrario es muy difícil distinguir a los hombres de las bestias.

Con los datos en la mano, es tremendo comprobar la intensidad y frecuencia de la violencia a la que se enfrentan los agentes en sus tareas cotidianas. Por cierto, cuando hablo de agresiones no lo hago de enfrentamientos físicos, es decir, puñetazos o patadas, que también, hablo del uso creciente de objetos contundentes y de armas blancas y de fuego. La indefensión de los agentes es casi tan preocupante como la propia violencia física que sufren. Quienes cada día protegen nuestras calles y a todos nosotros, merecen el respaldo del Gobierno que siempre mira hacia otro lado, como si la gresca contra los agentes les pusiera. Hay que devolverles de inmediato la confianza y la seguridad perdida. n

Suscríbete para seguir leyendo