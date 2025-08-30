Dolor y rabia

Dos vacas buscan algo que echarse a la boca en la sierra de Porto tras el paso del incendio forestal que lo ha arrasado todo

Soy de la generación del 73. El año que vio la luz el Sabbath Bloody Sabbbath y en el que los petrojeques subieron el precio del barril hasta límites estratosféricos, poniendo nuestro mundo liberal y burgués de rodillas y rezando a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible.

En 1973 la ETA aun no era el principal problema del país, luego llegó a serlo. Tampoco los incendios forestales, lo son ahora. Para acabar con la ETA no fue nada fácil alcanzar un pacto de Estado. Porque para alcanzar un pacto de Estado se necesitan políticos de Estado. Y España es cantera de grandes deportistas y grandes corruptos, no de grandes estadistas.

Para acabar con la ETA fue necesario primero que la ETA empezara a matar políticos. Entonces, sólo entonces, nuestros nefastos e incompetentes padres de la democracia se dieron mucha prisa en alcanzar un acuerdo. No es lo mismo poner cara compungida en el funeral de un guardia civil de Sevilla o de Soria, que llorar ante el ataúd de un colega de militancia.

Por lo anterior, sé de sobra que ninguno de estos yo-me-mí-conmigo que tanto presumen de vocación de servicio público, dime de qué presumes y te diré de que careces, van a alcanzar un pacto de Estado contra el fuego. Porque nuestros políticos y sus sobrinas no viven en Vigo de Sanabria ni en Alija del Infantado.

No van a alcanzar un pacto de Estado porque el fuego no va con ellos.

Paraje calcinado por el incendio de Porto. / Araceli Saavedra

El fuego no supone una amenaza para sus tejemanejes legislativos. Los fallecidos no son plato de buen gusto para nadie, nuestros políticos son tremendamente ineptos, no unos hijoputas. Pero las 250.000 hectáreas que han ardido entre Zamora, Orense y León, el 60 por ciento de la reserva natural sanabresa, les importan un carajo.

Una vez que pase este verano negro, y se diluya el estupendo moreno playero que lucen sus señorías, dejarán de hacer el ridículo con el teatrillo del y tú más que se tienen montado, y a otra cosa mariposa. Otra vez Catalunya y Koldo y los menas y el muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Al contrario que a los políticos, a los pastores, ni ganaderos ni ganaduros, repito, a los pastores el fuego nos supone una amenaza directa. Los agricultores viven de la tierra pero no tienen por qué vivir en la tierra. De hecho, la mayoría vive en la capital. En cambio, los pastores somos los modernos siervos de la gleba. Prometeo estaba encadenado a una roca, los pastores encadenados al pueblo. Vivimos apegados, atados al terreno en el que nacen y pacen nuestros rebaños. Y en paridera, incluso dentro del mismo rebaño.

Somos uno más entre los animales, porque es necesario estar ahí siempre. Si pare una cancina, que tarda mucho en dilatar, y con el estrés puede llegar a aborrecer a su cría, hay que estar ahí. Y si paren muchas a la vez, es nuestro deber estar ahí para que no se entremezclen los corderos.

Cómo vas a consentir en evacuar la nave dejando el rebaño desasistido?

De perdidos al rio, sentencia el refranero. Estamos más que curtidos y escarallados de vivir trabajando al raso, con más mili en el zurrón que un legionario y más costurones que un primera línea de rugby. Qué importa un enfisema más o una cicatriz menos.

Hay que permanecer junto al rebaño, defendiéndolo con coraje ante la amenaza que sea. Llámese incendio intencionado, lobo protegido o político vendedor de crecepelos. La canción de Resistiré, la escribieron los del Dúo Dinámico pensando en el pastor de su pueblo, sin duda.

No somos unos inconscientes quebranta leyes ni unos locos temerarios.

Tampoco pretendemos que se entienda lo que no se enseña en los libros ni se aprende en la escuela. Somos las botas sobre el terreno durante los 365 días, menos esos merecidos cinco días de descanso al año. Reconoceríamos con los ojos cerrados cada regato, trocha, vaguada, cada piedra del camino. No salimos al campo de excursión ni a pasar el rato. Los pastores, en palabras de Bruce Lee, somos el campo.

No necesitamos un mapa cartografiado del Ejército porque lo tenemos grabado en la memoria. Somos los guardianes del territorio, por eso nuestro interés en ayudar a los apagafuegos profesionales, sin pretender sustituirles ni afear la tremenda descoordinación entre unos y otros. Los bomberos apagan fuegos porque les pagan por ello. Los pastores colaboran en apagar fuegos, porque con la comida del rebaño no se juega.

Somos los orgullosos custodios de una sabiduría ancestral heredada desde allá hace ya once mil años, cuando se domesticó el primer muflon salvaje. Por eso nuestro dolor, por ver perdido el monte y el bosque. Por eso la rabia, porque no entendemos la dejadez, la falta de interés, la tardanza y la mala praxis en salvar nuestro mundo rural por siglos abandonado.

La guardia civil y la policía militar de la UME cobran a final de mes arda el pueblo entero o no arda. Se ahoguen las ovejas o no se ahoguen. Para la UME tan solo se ha quemado Palacios de Jamuz, para los pastores allí ha desaparecido un modo de vida irrepetible. Porque el rebaño no es solo una empresa, es una filosofía de vida y una manera de entender el mundo.

Para paliar la desgracia, se ha organizado en el Reino de León el torneo solidario bautizado como Dolor y Rabia. Un cuadrangular de fútbol, a celebrar el 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes, en el que jugarán el Zamora, la Cultu, la Ponferradina y el Orense. Entrada libre y libre donativo. Dolor y Rabia, imposible expresar mejor el sentimiento del mundo rural. Dolor y Rabia, por eso me he permitido la licencia de copiarles el titulo.

Post Scriptum: Váyase, señor Quiñones. Váyase al destierro. Váyase ya.

