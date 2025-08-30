En el Día de la Comarca de Sayago las asociaciones, Los Caozos, la Asociación Villamor de Cadozos, Red Sapiense (Sayago Piedra en Seco), Vive Sayago, @Explosionzamora y Pueblos de Sayago queremos hacer público lo siguiente.

El aire es el pilar de la calidad de vida que aún se conserva en la comarca de Sayago y en los pueblos en general, del que todos, pueblos y ciudades, nos beneficiamos, compartimos los escasos recursos de estas zonas.

En la frontera norte Portugal-España las poblaciones son pequeñas y con pocos servicios, limitadas comunicaciones y dificultad de acceso a medios técnicos, por motivos que ahora no vamos a citar. La seguridad de los pueblos ha sido un sentimiento general este verano al verse comprometida por los abrumadores incendios que no han dado tregua y han dejado una atmósfera envenenada arrebatando el único gran recurso de esta comarca sayaguesa.

Hoy celebramos el día de la comarca aunque haya poco que celebrar envueltos en la tristeza de lo acontecido y en solidaridad con otros pueblos que lo han perdido todo. Hoy sabemos que lo que conservamos de nuestros abuelos puede desaparecer en un instante devorado por las llamas o por alguna inundación y somos conscientes de que cada año estaremos más cerca de la catástrofe.

Con todo, pedimos, rogamos, solicitamos una aplicación rigurosa de metodologías normalizadas. Una evaluación ambiental, una gestión de riesgos, una política sostenible y de calidad. Sistema de vida.

Estáis ante asociaciones compuestas por personas comprometidas con esta comarca sayaguesa, gente que creemos en esto hasta el punto de consumir nuestro valioso tiempo en ello y así seguirá siendo. Pedimos o, tal vez ya, exigimos caminos limpios, mantenimiento del monte, mimo y cuidados de los pequeños municipios que conformamos la comarca, dinero, presupuesto, compromiso, normativa.

No podemos seguir olvidados porque no nos lo merecemos. Pagamos impuestos y conservamos lo más valioso para la salud que es el aire limpio. Si no recibimos ayuda no os podremos seguir suministrando nuestro gran recurso.

No olvidemos nadie que el aire limpio da la vida y los malos aires llevan a la muerte.

Marga Rodríguez Pajares, presidenta de la Asociación de Villamor de Cadozos y de la asociación "Los Caozos"

Suscríbete para seguir leyendo