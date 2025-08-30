Animales en órbita

Cuando pensamos en astronautas, la imagen que nos viene a la cabeza es la de un ser humano enfundado en un traje blanco, saludando a cámara desde la ingravidez. Sin embargo, los primeros en abrir camino en el espacio no fueron hombres ni mujeres, sino moscas. Sí, moscas de la fruta enviadas por Estados Unidos en 1947 dentro de un cohete V-2 capturado a los nazis. La misión era sencilla, comprobar qué efectos tenía la radiación cósmica en organismos vivos.

No lo contamos mucho, pero la lista de "astronautas no humanos" es larga y a ratos sorprendente. Perros, gatos, ratones, peces, tortugas, ranas, incluso una colonia entera de hormigas han viajado más allá de la atmósfera. Cada uno de esos experimentos tenía un sentido, porque antes de arriesgarnos a mandar personas había que entender cómo reaccionaba un corazón, un cerebro o un sistema digestivo en condiciones de ingravidez.

El caso más famoso, claro, es el de Laika. Aquella perrita callejera de Moscú que en 1957 orbitó la Tierra dentro del Sputnik 2 se convirtió en un símbolo, aunque su historia real fue mucho más dura de lo que los carteles soviéticos mostraban. Laika no volvió. Fue sacrificada en una misión que hoy nos puede parecer cruel, pero que en su momento se justificó como un paso necesario para llegar a Yuri Gagarin.

Pero no todo fueron perros mártires. Las tortugas, por ejemplo, tienen un récord curioso. En 1968, la Unión Soviética envió dos en la sonda Zond 5 y fueron los primeros animales en rodear la Luna y regresar a la Tierra con vida. También hubo ranas que enseñaron cómo funcionaba el equilibrio sin gravedad, arañas que tejieron telas deformes en órbita, e incluso una arañita llamada Arabella que se hizo célebre en la estación Skylab porque sus intentos torpes de hilar fueron observados por millones de niños en los setenta.

Lo interesante de todo esto no es solo la anécdota. Cada animal que viajó al espacio tuvo un propósito concreto. Gracias a ellos aprendimos a manejar la ingravidez, a comprender los ritmos circadianos fuera de la Tierra, a anticipar problemas de circulación sanguínea o a entender la pérdida de masa ósea.

Hoy, que las misiones espaciales están de nuevo en auge, los animales han dejado de ser protagonistas. La tecnología de simulación permite estudiar en la Tierra lo que antes exigía arriesgar vidas, y ese es un progreso que debemos celebrar.

Quizá lo más curioso de todo esto es que, salvo Laika, muy poca gente conoce a esos otros astronautas. Las tortugas que rodearon la Luna, las moscas pioneras de 1947 o las arañas que intentaron tejer en el Skylab son capítulos casi olvidados. Y sin embargo forman parte de historia sobre cómo la vida terrestre, en todas sus formas, fue probando paso a paso cómo escapar de la gravedad de la Tierra.

