La pregunta lleva muchos días planeando, pero la respuesta no aterriza. Se supone que está "en la coordinación de las tareas" según el presidente de la Junta de Castilla y León, pero la realidad es que se ha convertido en una especie de fantasma que nadie ve. Nada se sabe del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desde el pasado 11 de agosto. Las llamas han arrasado (y siguen destrozando) miles de hectáreas en la comunidad, pero al único que hemos visto es a Mañueco. Está muy bien que el presidente esté "en primera línea", es lo que tiene que hacer, pero lo llamativo es que no lleve a su lado al consejero.

Porque yo me pregunto, ¿qué significa estar en la coordinación de las tareas? Con el modo avión que ha activado Quiñones a mí ya me da por pensar que igual está controlando el operativo desde el Caribe con un mojito.

Porque la desaparición pública es llamativa a todos los niveles: ¿Nadie en su propio partido le está pidiendo cuentas? ¿Están todos de acuerdo con este silencio? ¿Hay detrás alguna estrategia que no controlamos? Aunque, si lo pensamos, igual para Mañueco es mejor dejar al consejero en la retaguardia a que suelte una barbaridad como aquella que dijo en 2018. Esa gran frase que decía así: "Es absurdo y un despilfarro mantener el operativo todo el año". Bendita hemeroteca.

Pero llegará el día, antes o después, en que Quiñones tendrá que desactivar el "modo fantasma" y hacer una aparición estelar. Salvo que definitivamente se lo trague la tierra (que vete tú a saber). Pero mientras tantos, no puedo dejar de pensar en la canción de Rafael: ¿Dónde estará, qué misterios habrá…?

